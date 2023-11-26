Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Budapeşte temaslarını değerlendirdi Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye-Macaristan arasındaki ticaret hacminin 4 milyar dolara yaklaştığını belirterek, "Liderlerimizin koyduğu 6 milyar dolarlık bir hedef var ve bu hedefe doğru adım adım ilerliyoruz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye- Macaristan arasındaki ticaret hacminin 4 milyar dolara yaklaştığını belirterek, "Liderlerimizin koyduğu 6 milyar dolarlık bir hedef var ve bu hedefe doğru adım adım ilerliyoruz. Savunma sanayisinin bu hedefte önemli bir ivme ortaya çıkaracağını öngörüyoruz." dedi.

Bakan Kacır, iki günlük Macaristan ziyaretinin ardından, başkent Budapeşte'deki temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ağustos ayında Budapeşte'yi ziyaret ettiğini hatırlatan Kacır, kendisinin de bu ziyarete eşlik ettiğini anımsattı.

Kacır, 18 Aralık'ta, Türkiye-Macaristan ilişkilerinin 100. yılında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı"na liderlik etmek üzere yeniden Budapeşte'de olacağını dile getirerek, hem ağustos ayındaki ziyaretle hızlanan çalışmaları takip edebilmek, hem de gelecek ziyaretin hazırlıklarını tamamlayabilmek için tekrar Budapeşte'ye geldiklerini ve toplantılar kapsamında özellikle savunma sanayisi alanında yürütülebilecek işbirliği projelerini ele aldıklarını anlattı.

Kacır, uzun yıllara dayanan Türkiye-Macaristan arasındaki dostluk ilişkisini, stratejik alanlarda işbirliğine dönüştürmeyi ve sürdürmeyi hedeflediklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Son dönemde Türk firması Nurol Makine'nin, Macaristan'daki paydaşlarıyla yürüttüğü tedarik ve ortak üretim projesi, savunma sanayisinde çok önemli bir adım oldu. Fakat işbirliğimizin bunun çok daha ötesine geçebileceğini düşünüyoruz. Bu ziyarette davet ettiğim 10 farklı savunma sanayisi firma ve kurumu ile Macaristan Savunma Bakanlığı'nda 5 saate yakın bir toplantı gerçekleştirdik. Tüm firmalarımız ve kurumlarımız, yürüttükleri çalışmaları ve Macaristan savunma sanayisine nasıl katkı sunabileceklerini anlattılar. Macaristan, halihazırda savunma sanayisinde özellikle kendi ordusunun modernizasyonu konusunda önemli bir program yürütüyor. Bu programda, Türkiye savunma sanayisi kurumlarının daha etkin şekilde rol oynamasını hedefliyoruz."

"Otomotiv ve savunma sanayisinin potansiyel işbirliklerini ele aldık"

Budapeşte temaslarının detayları hakkında bilgi veren Kacır, Macaristan'ın kurduğu Avrupa'nın en önemli otomotiv test altyapılarından biri olan ZaloZONE Otomotiv Test Merkezi'nde de önemli bir toplantı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Burada yürütülen çalışmalarla Türkiye otomotiv ve savunma sanayisinin bu merkezde yürütebileceği potansiyel işbirliklerini ele aldıklarını dile getiren Kacır, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile özellikle Türkiye-Macaristan ticaret ilişkilerini, birlikte gerçekleştirebileceğimiz yatırımları ve işbirliği yapabileceğimiz stratejik alanları konuştuk. İkili ticaret hacmimiz 4 milyar dolara yaklaştı. Liderlerimizin koyduğu 6 milyar dolarlık bir hedef var ve bu hedefe doğru adım adım ilerliyoruz. Savunma sanayisinin bu hedefte önemli bir ivme ortaya çıkaracağını öngörüyoruz. Türk savunma sanayisi 2023 yılı itibarıyla 6 milyar dolar ihracat düzeyini yakalıyor ve hızla 10 milyar dolar ihracata koşuyor olacağız. Bu kapsamda önemli dostlarımızdan biri olan Macaristan'la da özellikle savunma alanında gerçekleştireceğimiz işbirliği, liderlerimizin koyduğu 6 milyar dolarlık yıllık ticaret hacmini yakalamamıza vesile olacak."

"Türk-Macar ticari ilişkileri daha da hızlanacak"

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Macaristan hükümetinin işbirliğiyle restorasyonu gerçekleştirilen Gülbaba Türbesi'ni ve Abdurrahman Abdi Paşa Kabri'ni ziyaret ettiklerine de değinen Kacır, iki ülke ilişkilerinin tarihi yönünün çok kuvvetli olduğunu söyledi.

Kacır, 2024 yılı boyunca "Türk-Macar Kültür Yılı" kapsamında, 100 farklı etkinlik gerçekleştirileceğine, sonraki yıl ise bilim ve inovasyon yılı olarak yine Türkiye Macaristan işbirliğine önemli katkılar sunulacağına dikkati çekti.

Türk-Macar işbirliği kapsamında gelecek dönemde ortak araştırma geliştirme ve inovasyon projelerini çok önemsediklerinin altını çizen Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"Merkezi Budapeşte'de bulunan Avrupa Teknoloji ve İnovasyon Enstitüsü Başkanı ile de bir görüşme gerçekleştirdik. Bu enstitünün çalışmaları özellikle Ufuk Avrupa Programı içinde girişimcilik ve inovasyon alanında önemli bir yer tutuyor. Türkiye olarak halihazırda Ufuk Avrupa Programı'ndan etkin şekilde yararlanmakla birlikte, önümüzdeki dönemde özellikle Avrupa Teknoloji ve İnovasyon Enstitüsünün yürüttüğü çalışmalar ve teknolojik girişimciliği alanındaki çalışmalarda çok daha etkin bir rol oynamayı hedefliyoruz. Toplantı vesilesiyle de bu hedef doğrultusundaki çalışmaları planladık."

Gelecek yıl için Macaristan'ın Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını devraldığını ve bunun Türkiye-AB ilişkileri açısından da bir fırsat olacağını düşündüğünü belirten Kacır, iki ülke ilişkilerine çok önemli katkılar sunan Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto ile ayrıca dönem başkanlığı sürecinde Macaristan'la birlikte yapılabilecek işleri konuştuklarını ve 18 Aralık'ta imzalanacak sanayi, teknoloji ve ticaret alanındaki anlaşmaları da gözden geçirme imkanı bulduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek toplantılarda çok önemli işbirliği anlaşmalarına imza atılacağına işaret eden Kacır, söz konusu anlaşmalarla Türk-Macar ticari ilişkilerinin daha da hızlanacağını sözlerine ekledi.