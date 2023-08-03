Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, DAP Bölge Kalkınma İdaresi'ni ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığını ziyaret etti. Erzurum'a gelen Bakan Yardımcısı İnan, DAP İdaresi'nin desteklediği projelerin saha ziyaretlerini gerçekleştirerek incelemelerde bulundu. Toplantıda bölgesel kalkınma için sağlanan destekler ve geleceğe dair yapılması gerekenler iştişare edildi. Ayrıca, kültür sektörü ve tarım projelerine de saha ziyareti yapıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığını ziyaret etti.

Bir günlük çalışma programı için Erzurum'a gelen Bakan Yardımcısı İnan, DAP İdaresi'nce Erzurum'da desteklenen projelerin saha ziyaretlerini gerçekleştirerek, incelemelerde bulundu.

Bakan Yardımcısı İnan'a ilk önce DAP İdaresi'nin çalışmaları hakkında, DAP BKİ Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen tarafından brifing verildi. Toplantıya ayrıca, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü Yerel ve Kırsal Kalkınma Koordinasyon Dairesi Başkanı Funda Külerü'de katıldı.

Toplantıda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Bölge Kalkınma İdarelerinin görev alanına ilişkin konularda bölgesel kalkınma için sağlanan destekler ve geleceğe dair yapılması gerekenler iştişare edildi.

Oldukça verimli geçen toplantı sonrası, DAP BKİ tarafından Erzurum ilinde desteklenen projelerin saha ziyareti gerçekleştirildi.

İlk olarak, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün "Üreten Özel Çocuklar Projesi" kapsamında, çalışanları özel çocuklar olan "Mutlu Cafe" ziyaret edildi. Bakan Yardımcısı İnan'a, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz tarafından bilgiler verildi. Ardından, yine Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü'nün projesi olan ve yerel yemeklerin hazırlanması için tasarlanan "Yüz Yılın Yüz Yemeği Mutfak Projesi" kapsamında Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü'ne ziyaret gerçekleştirildi. İnan, kültürel mirasın geleceğe aktarılması yönünde hazırlanan takı, tasarım, giyim ve dokuma atölyelerinde incelemelerde bulundu. Buradaki çalışmalardan oldukça etkilenen İnan, "Türkiye Yüzyılı"na atıfta bulunarak, çalışanlara başarılar diledi. Kültür sektörü projelerinin ardından, Bölgenin potansiyel sektörü olan tarım projelerine saha ziyareti gerçekleştirildi. Bu kapsamda, yürütücülüğünü Aziziye Belediyesi'nin yaptığı Sıvat Üretim Merkezi, "Tarımsal Eğitim Projesi" kapsamında desteklenen, Atatürk Üniversitesi'nin "Çiftçi Eğitim Merkezi" ve uygulama alanlarını, son olarak da, yürütücülüğünü Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı "Tarımsal Mekanizasyonun Artırılması Projesi" kapsamında, Bölgenin en büyük Tarım Makine Parkı'nda incelemelerde bulunuldu. - ERZURUM