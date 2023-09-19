Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Konya Sanayi Odası'nı Ziyaret Etti

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Konya Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Konya sanayisi ile ilgili istişarelerin yapıldığı ziyarette KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, Bakan Yardımcısı İnan'a Konyalı sanayicilerin taleplerini içeren bir rapor sunarak destek istedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Konya Sanayi Odası'nı (KSO) ziyaret etti. Konya sanayisi ile ilgili istişarelerin yapıldığı ziyarette KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, Bakan Yardımcısı İnan'a Konyalı sanayicilerin taleplerini içeren bir rapor sunarak destek istedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya'nın 12 organize sanayi bölgesi, 100'e yakın sanayi sitesi, teknoloji geliştirme bölgeleri, 3 bin 500'e ulaşan ihracatçı firması ve yıllık 3.2 milyar doların üzerinde ihracatı ile tam bir sanayi üretim şehri haline geldiğinin altını çizdi.

Büyükeğen, Bakanlığa teşekkür etti. Konya sanayisinin üretim gücünü ve rekabetçiliğini artırmak için çalıştıklarının altını çizen Büyükeğen, "Odamızın neredeyse tüm başat projelerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın destekleri var. Innopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgemiz, Ahitürk Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezimiz, Enerji Verimliliği Mobil Etüt Aracımız, ortağı olduğumuz Konya Model Fabrika bunlardan bazıları. Proje ve yatırımlarımıza desteklerinden dolayı bakanlığımıza teşekkür ediyor, bu desteklerin artarak devam etmesini diliyoruz" şeklinde konuştu.

Büyükeğen ayrıca Bakan Yardımcısı İnan'a Konyalı sanayicilerin vardiyalı çalışma sisteminin teşvik edilmesi, mesleki eğitim, asgari ücret desteğinin tüm ücretlilere uygulanması gibi taleplerini içeren bir rapor sunarak, destek istedi.

Bakan Yardımcısı İnan'dan Konya'ya tam destek

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan ise, Konya'nın Türk sanayisinde önemli bir yeri olduğunun altını çizerek, Konya sanayisinin gelişimi için gereken desteği vermeye hazır olduklarını vurguladı. Bakan Yardımcısı İnan, konuşmasında önümüzdeki dönem ekonomide yaşanması muhtemel gelişmeleri de değerlendirerek, ihracat pazarlarının daha da çeşitlendirilmesi, sanayi alanlarının artırılması gibi konuların önemine değindi.

Ziyaretin ardından Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan ve beraberindeki heyet, Konya Sanayi Odası, KOP Bölge Kalkınma İdaresi, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen, sanayide ve meslek liselerinde tasarım ve modelleme faaliyetlerine, Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarına destek verecek "Mobil Tasarım ve Üretim Merkezi (MOTÜM)" aracısını ziyaret ederek, bilgi aldı. - KONYA