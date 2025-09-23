Samsunlu Firma, Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi Arasında 27'nci Sırada

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Başkan Yardımcısı Salih Zeki Murzioğlu, 2021-2023 arası iki yıllık ciro artışı dikkate alınarak yapılan Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi yarışmasında yüzde bin 493 büyüyerek 27'nci sıradan dereceye girmeyi başaran Samsunlu firmayı kutladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) iş birliğinde, şirketlerin 2021-2023 arası iki yıllık ciro artışı dikkate alınarak yapılan Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi yarışması sonuçlandı. Türkiye 100 sonuçları; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve iş dünyasının katılımıyla TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen törenle açıklandı. Törene Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Başkan Yardımcısı Salih Zeki Murzioğlu da katıldı.

Firmalardan büyük başarı

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, törende yaptığı konuşmada, söz konusu dönemde Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketinin ortalama ciro büyümesinin yüzde bin 644 olduğunu, bu şirketlerin Türkiye'deki milli gelir artışının altı kat üzerinde performans gösterdiklerini belirtti. Hisarcıklıoğlu, "Yine aynı süre içinde, çalışan başı üretimlerini yani verimliliklerini ise ortalama yüzde 718 artırdılar. Ayrıca her biri ortalama 127 kişiye istihdam sağladı. Toplam istihdamlarını da yüzde 88 oranında artırdılar. Türkiye 100 şirketlerinin yüzde 67'si ihracat yapıyor" dedi.

Türkiye 100 Listesinde 27'nci sırada

Açıklanan listeye Samsun'dan ise, 2021-2023 döneminde yüzde bin 493 büyüyerek 27'nci sıradan giren bir enerji firması oldu. Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, tören sonrası yüksek büyüme performansıyla hem şehir ekonomisine hem de ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan firmanın kurucusu Cumhur Kaya ile bir araya gelerek kutladı.

"Gurur duyduk"

Firmanın 2021-2023 döneminde yüzde bin 493 gibi bir büyüme oranı göstererek TOBB Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasında 27'nci sırada yer almasının gurur verici olduğunu belirten Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Samsun'umuzdan böyle bir başarı hikayesi çıkmasından büyük gurur duyuyorum. CRK Enerji, kısa sürede gösterdiği bu olağanüstü büyüme performansıyla sadece ilimizin değil, ülkemizin ekonomisine de önemli katkılar sunmuştur. Bizleri onurlandıran Cumhur Kaya ve ekibini yürekten kutluyorum. Bu başarı, azmin, vizyonun ve nitelikli çalışmanın en somut göstergesidir. Samsun TSO olarak her zaman girişimcilerimizin yanındayız" dedi. - SAMSUN