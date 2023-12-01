Samsun Valisi Tavlı: "Atakum plajları, Miami plajlarından daha güzel"

'Deniz Turizmi Çalıştayı'nda konuşan Samsun Valisi Osman Tavlı, Atakum plajlarının, Amerika'daki Miami plajlarından daha güzel olduğunu söyledi.

Sektör temsilcileri ve alanında uzman kişilerin katılımıyla gerçekleştirilen Deniz Turizmi Çalıştayı Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'nda yapıldı. Çalıştayın başında söz alan OMÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yetkin Bulut, Samsun'un deniz turizmindeki artıları ve eksilerinden bahsetti.

Vali Orhan Tavlı ise konuşmasında, kentin birçok alanda geniş turizm potansiyeline ulaştığını, deniz turizmini de sağlık ve diğer alanlarda olduğu gibi potansiyeline ulaştırmak için bu çalıştayı düzenlediklerini ifade etti. Tavlı, "Samsun'da 4 mevsim turizmin yapılması, çeşitlendirilmesi anlamında yeşilden maviye bir yolculuk olan ilimizin deniz turizminden hak ettiği payı alması için katkı sağlamak üzerine Türkiye Yüzyılı'nda deniz, tarih, kültür, gastronomi, spor ve sağlık turizmi alanlarında gerçekleştirmeye planladığımız uzmanlarımızla bir araya gelerek çalıştaylarımızdan ilki olan Deniz turizmi Çalıştayı'nın Samsun'a hayırlı olmasını diliyorum. Samsun yaz, kış, doğa, spor, kaplıca, inanç, kültür, tarih ve sağlık turizmi açısından da önemli bir destinasyon olma potansiyeli bulunuyor. Her yıl 7 milyondan fazla göçmen kuşun ağırlandığı, ülkemizdeki 365 kuş türüne ev sahipliği yapan Kızılırmak'ın Karadeniz'e döküldüğü Samsun'umuzda dünyaca ünlü Kuş Cenneti var. Yeşilin mavi ile buluşma noktası Samsun dediğimizde Yeşilırmak ve Kızılırmak Deltalarının doğal ve en tabii tarımsal ürünleri ülkemize ve dünyaya sunduğu bir merkez olarak değerlendiriyoruz" dedi.

"Atakum'daki plajların Miami'deki plajların daha ötesinde olduğunu görüyoruz"

Şehre gelen turizm duayenleri ile de konuştuklarında doğal kumsalları bulunan Atakum Sahili'nin Miami'deki plajlardan eksik kalır bir yanının olmadığı vurgulayan Vali Tavlı, "Rus kruvaziyer gemisinin uzun yıllar sonra Samsun'a gelmesi ilin tanıtımı açısından önemli. Sektör temsilcileri Samsun'a 2 sefer düzenlediler. 2024 yılında da 40-50 sefer daha kruvaziyer gemisinden gelen turistleri Samsun'da ağırlayacağız. Samsun tarımdan ticarete her alanda yaptığı çalışmalarla turizme hazır hale gelmiş, yerli misafir ağırlama konusunda da yüksek rakamlara ulaşmıştır. 2023 yüzyılında başlatılan çalışmalar ile konaklama sayısının da artacağını düşünüyorum. Burada turizm duayenleri ile sohbet ederken Atakum'daki plajların Miami'deki plajların daha ötesinde olduğunu görüyoruz. Hatta gastronomide Samsun pidesini, tiridini, nokulunu öne çıkarmaya çalışırken herkesin çok doğal karşıladığı Karadeniz'in belki de dünyanın en güzel balıklarının Samsun'da yenilebileceğini kimseyle paylaşmıyoruz. Türkiye'deki en lezzetli doğal balıklar da temiz Karadeniz'in Samsun mutfağında çıkıyor. Deniz turizmi denirken balık konusunun da unutulmaması gerekiyor. Samsun'un sahilleri Büyükşehir Belediyesinin yaptığı arıtma tesisleri ile temiz deniz ve kumsalları ile mavi bayraklı plajlara sahip bir şehiriz. Deniz turizmi konusunda da çok uygun bir şehiriz" diye konuştu.

"Rus kruvaziyer gemisinin gelişi bir başlangıç, diğer dost ülkeleri de Samsun'a bekliyoruz"

Sadece Rus kruvaziyer gemisinin değil diğer dost ülkelerin turist gemilerini de Samsun'da ağırlamak istediklerini dile getiren Orhan Tavlı, "Deniz turizmi açısından Karadeniz ve Samsun sahili diğer bölgelere kısmen farklılık gösteriyor. Akdeniz ve Ege'de aradığınız şeyleri burada bulamazsınız ama buranın doğal kıyıları, huzurlu ve doğal plajları turistleri cezbetmekte. Genellikle yerli turistler tarafından bilinen bu güzellikler Kültür ve Turizm Bakanlığı ile turizm paydaşlarının topyekun Samsun'u tanıtımıyla yabancı turistleri de ilimize çekecektir. Son yıllarda yabancı turistlerin de ilgisini çekmeye başladı. Rus kruvaziyer gemisinin Samsun'a gelmesi sadece bir başlangıç. Biz bu sefer sayısını arttırarak Samsun'un güzelliğini Karadeniz'de bulunan diğer dost ülkelerle de paylaşmayı düşünüyoruz. Özellikle ilk gelişteki intiba Rusya'dan gelen turistlerin Samsun'a hayran kaldığı yönünde oldu. Samsun'a Avrupa'dan da çok sayıda misafir almaktayız. Sağlık turizminde de birçok farklı turist Samsun'a geliyor. Çalıştayımızın ülkemize, Samsunumuza ve bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Çalıştay; protokol konuşmalarının ardından Prof. Dr. Muharrem Tuna'nın moderatörlüğünde swot analizi yapılması ve katılımcıların görüş ve analizlerinin alınması ile sona erdi. - SAMSUN