Samsun'un Dış Ticaretinde Yükseliş: İhracat 1 Milyar Dolara Ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre Samsun'da 2025 yılının ilk 10 ayında genel ticaret sistemine göre ihracat 1 milyar 93 milyon 271 bin dolara ulaştı. Aynı dönemde ithalat ise 872 milyon 288 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde ocak-ekim döneminde ihracat yüzde 3,9, ithalat ise yüzde 6,1 artarken, Samsun'da ekim ayında 108,2 milyon dolarlık ihracat ve 41,7 milyon dolarlık ithalat kaydedildi.

Kentte dış ticaret performansı yıl boyunca dalgalı bir seyir izledi. Ocak ayında 116 milyon 640 bin dolar olan ihracat şubat ayında 127 milyon 346 bin dolara yükseldi; mart ve nisan aylarında ise sırasıyla 108 milyon 685 bin dolar ve 100 milyon 780 bin dolar seviyelerinde gerçekleşti. Mayısta yeniden artış göstererek 114 milyon 249 bin dolara çıkan ihracat, haziranda 94 milyon 162 bin dolara geriledi. Temmuzda 118 milyon 673 bin dolarla yeniden yükselen dış satım, ağustosta 100 milyon 836 bin dolar, eylülde 103 milyon 656 bin dolar ve ekimde 108 milyon 244 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

İthalat tarafında ise ocakta 135 milyon 745 bin dolar olan dış alım, şubatta 97 milyon 148 bin dolara, martta 66 milyon 146 bin dolara indi. Nisan ayında 80 milyon 667 bin dolara yükselen ithalat, mayısta 136 milyon 359 bin dolarla dönem içindeki en yüksek seviyesine ulaştı. Haziranda 77 milyon 596 bin dolara gerileyen dış alım, temmuzda 93 milyon 384 bin dolar, ağustosta 47 milyon 329 bin dolar, eylülde 96 milyon 217 bin dolar ve ekimde 41 milyon 699 bin dolar olarak gerçekleşti.

Faaliyet illerine göre 1 milyar 421 milyon dolar

TÜİK'in faaliyet illerine göre açıkladığı verilere göre ise Samsun'da 2025 yılının ilk 10 ayındaki toplam ihracat 1 milyar 421 milyon 86 dolara ulaştı. - SAMSUN