Samsun'dan Romanya ile Sürdürülebilirlik Köprüsü Projesi İmzalandı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) liderliğinde, Romanya TSO ortaklığı ile yürütülecek Avrupa Birliği hibe destekli, yaklaşık 170 bin euro bütçeli, "Sustainability Bridge from East to West / Doğudan Batıya Sürdürülebilirlik Köprüsü" projesinin sözleşmesi Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi'nde imzalandı.

Proje kapsamında karbon emisyon ölçümleri, sürdürülebilirlik analizleri, çalıştaylar, danışman yetiştirme programı, Türkiye ve Romanya'da çalışma ziyaretleri ve ikili iş görüşmelerinden oluşan kapsamlı faaliyetler gerçekleştirilecek.

Avrupa Birliği'nin karbon emisyonlarının azaltılması politikalarına uyumu desteklemeyi, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) kapsamındaki sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ'lerin farkındalıklarını ve uyum kapasitelerini artırmayı hedeflemek amacıyla Samsun TSO tarafından hazırlanan, "Sustainability Bridge from East to West / Doğudan Batıya Sürdürülebilirlik Köprüsü" projesinin protokolü Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi'nde düzenlenen törenle imzalandı. Ayrıca, Türkiye–Romanya odaları arasında sürdürülebilirlik odaklı bir iş birliği ağı oluşturulması da planlanan protokole imzayı projenin liderliğini yürütecek Samsun TSO adına Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve Genel Sekreter Süleyman Karabük imza attı. Adana Sanayi Odası'nın da ortak olarak yer alacağı Avrupa Birliği hibe destekli, toplam 168 bin 618,85 Euro bütçeli proje 15 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve 15 ay sürecek.

İş birliği ağı kurulacak

Protokol töreninde proje hakkında açıklamalarda bulunan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Bugün imzasını attığımız proje, AB'nin karbon emisyonlarının azaltılması politikalarına uyumu desteklemeyi, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) kapsamındaki sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ'lerin farkındalıklarını ve uyum kapasitelerini artırmayı hedefliyor. Ayrıca Türkiye–Romanya odaları arasında sürdürülebilirlik odaklı bir iş birliği ağı oluşturulacak. Proje kapsamında ise, 20 KOBİ'nin karbon emisyon ölçümleri, analizleri ve eylem planları hazırlanacak, SKDM sektörlerinde mevcut durum analizi ve yol haritası oluşturulacak. Bunun yanı sıra düzenleyeceğimiz çalıştaylarla, Türkiye-Romanya İş Forumu'yla farkındalık artırılacak. Proje kapsamında sürdürülebilirlik danışmanları da yetiştirilecek" dedi.

Murzioğlu: "Yeni bir dönemin kapısını aralıyoruz"

KOBİ'lerin yeşil dönüşüm sürecine öncülük ettiklerini kaydeden Salih Zeki Murzioğlu "Bugün burada, Samsun'un ve bölgemizin geleceğini birlikte inşa etmek adına çok anlamlı bir adıma imza attık. Şehrimiz, lojistik, üretim ve ihracat kapasitesiyle Türkiye'nin kuzeye açılan kapısıdır. 170'ten fazla ülkeye ihracat yapan, 11 organize sanayi bölgesi bulunan güçlü bir üretim merkeziyiz. Bu noktadan hareketle, sürdürülebilirlik, çevreye duyarlı üretim, dijital dönüşüm gibi alanlarda yeni bir dönemin kapısını aralıyoruz. KOBİ'lerimizin yalnızca kar etmek değil, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak adına da faaliyet göstermesi gerekiyor. Odalarımız ve iş dünyamızla birlikte "Doğudan Batıya Sürdürülebilirlik Köprüsü" gibi projeler sayesinde karbon emisyonlarının azaltılması, yeşil dönüşüm, sınırda karbon düzenlemelerine hazırlık gibi konularda sahada gerçek adımlar atacağız" diye konuştu.

Hedef, bölgeyi sürdürebilir kalkınmanın merkezi haline getirmek

Projenin önemine vurgu yapan Murzioğlu, "Samsun, Adana ve Romanya arasındaki bu iş birliği ağı, sadece bir protokol değil; Türk ve Avrupa iş dünyası arasında köprü kuran, yeni yatırım ve ortaklık kapıları aralayan, sürdürülebilirlik vizyonunu pratiğe geçiren bir misyondur. Bizim gücümüz birlikteliğimizdir. Şehrimizdeki işletmeler, üyelerimiz, genç/kadın danışman adaylarımızla beraber çalışarak; üretimde, ihracatta, teknolojiyle entegre dönüşümde öncü olmaya, çevreye saygılı, kaynaklarını verimli kullanan, rekabetçi bir Samsun oluşturmaya kararlıyız. Hedefimiz açık: Bölgeyi sürdürülebilir kalkınmanın merkezi haline getirmek; yerel değerleri küresel pazara taşımak, yeşil ve dijital dönüşümü hızlandırmak ve bunu başaracağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN