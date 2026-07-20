Murzioğlu, İSO İkinci 500'de yer alan Samsunlu firmaları kutladı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) 2025 yılı " Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde yer alan Samsunlu yedi firmayı kutlayarak, başarılarının devamını diledi.

İSO tarafından her yıl düzenli olarak hazırlanan " Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasının 2025 yılı sonuçları açıklandı. Üretimden net satışlara göre hazırlanan listede Samsun'dan yedi firma yer alarak kentin üretim gücünü ve sanayi potansiyelini bir kez daha ortaya koydu.

Murzioğlu'ndan üretim, ihracat ve istihdam vurgusu

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsunlu firmaların İSO İkinci 500 listesinde elde ettiği başarının, kent sanayisinin gelişimi ve üretim kapasitesinin geldiği nokta açısından önemli bir gösterge olduğunu söyledi. Samsun'un ekonomik gelişimi ve kalkınma hedefleri doğrultusunda üretim, ihracat ve istihdamın büyük önem taşıdığını vurgulayan Murzioğlu, güçlü bir üretim yapısının ekonomik başarının temel unsuru olduğunu ifade etti. Murzioğlu, "Ekonomide kalıcı ve sürdürülebilir başarının yolu güçlü bir üretim yapısından geçiyor. Bunun için sanayicilerimizin daha fazla üretmesi, ihracat kapasitemizin artması ve istihdam olanaklarımızın gelişmesi gerekiyor. Üretim yapan, yatırım gerçekleştiren, ihracata katkı sağlayan ve istihdam oluşturan firmalarımız, sadece kendi başarılarını değil, aynı zamanda şehrimizin ve ülkemizin ekonomik gelişimine de önemli katkılar sunuyor" dedi.

Murzioğlu: Bu tablo Samsun sanayisinin kararlılığını gösteriyor"

Samsunlu sanayicilerin elde ettiği bu başarının yalnızca firmalar açısından değil, kent ve ülke ekonomisi açısından da büyük bir değer taşıdığını belirten Murzioğlu, "Geçtiğimiz ay açıklanan Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde ilimizden altı firmamız yer aldı. Şimdi açıklanan Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde ise geçen yıl altı firmamız bulunurken, bu yıl yedi firmamız yer alma başarısı gösterdi. Bu başarıların arkasında büyük bir emek, yatırım, vizyon ve istikrar var. Üreten, ihracat yapan, istihdam oluşturan ve ekonomimize katkı sağlayan tüm firmalarımızla gurur duyuyoruz. Firmalarımızın yöneticilerini, çalışanlarını ve bu başarıda emeği bulunan herkesi yürekten kutluyorum. Bu tür başarılar, Samsun'un sanayi alanındaki potansiyelini ve girişimci gücünü göstermesi açısından da son derece önemlidir. İSO gibi saygın kuruluşlar tarafından hazırlanan bu listelerde firmalarımızın daha fazla yer alması, kentimizin üretim kapasitesinin ve rekabet gücünün arttığının önemli bir göstergesidir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası olarak sanayicilerimizin önünü açacak, üretim ve ihracat kapasitemizi artıracak, yatırımların gelişmesine katkı sağlayacak çalışmalara devam edeceğiz. Samsun'un sanayi ve üretim alanında çok daha güçlü bir konuma ulaşacağına inancımız tamdır. Elde edilen bu başarıların yeni yatırımcılarımız ve sanayicilerimiz için de yol gösterici ve teşvik edici olmasını diliyorum" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı