Samsun'da Tıbbi Aromatik Bitki Üretimi Destekleniyor

Samsun'da tıbbi aromatik bitki üretiminin artırılması kapsamında son 2 yılda toplam 134 çiftçiye 1 milyon 140 bin adet fide, 28 bin adet fidan, 5 adet makine ve ekipman desteği verildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, kentte tarımın gelişmesi, çiftçi sayısının ve üretilen ürün miktarının artırılması amacıyla yaptığı çalışmalara aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ile ortak yürütülen 'Tıbbi Aromatik Bitkilerin İhracatının Geliştirilmesi Eğitimi Projesi' ve 'Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi' ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) iş birliğiyle gerçekleştirilen Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde Hasat Kurutma ve İşleme Faaliyetlerinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında çalışma yapıldı. 3 proje kapsamında kentte 2022-2023 yıllarında 134 çiftçiye 603 dekar alanda, 1 milyon 140 bin adet fide, 28 bin adet fidan ve 5 adet makine ekipman desteği verildi. Lavanta, adaçayı, ekinezya, kekik, aronya, kuşburnu, sumak bitkileri için yapılan desteklemeler Samsun'un Bafra, Kavak ve 19 Mayıs ilçelerinde yoğunlaştırıldı. Yine uygulanan eğitim projeleri kapsamında da 88 çiftçiye tıbbi aromatik bitkiler konusunda eğitim verildi.

Yüksek kaliteli üretim ile gelirleri artacak

Samsun'un Türkiye'nin en önemli tarım kentlerinden biri olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Kentimizde tarımın daha da gelişmesi için Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz yoğun bir çalışma yürütüyor. Özellikle tıbbı ve aromatik bitkiler konusunda kentimizin çok önemli bir potansiyele sahip. Bu potansiyeli ortaya çıkarıp geliştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. OKA ve DOKAP iş birliğiyle yürüttüğümüz projelerle çiftçilerimizi bu alanda destekliyoruz. Samsun'da kırsal kalkınmayı desteklemek, katma değerli üretim yapısına geçişte bölge için stratejik ve kritik sektör olarak belirlenen tıbbi ve aromatik bitkiler bizim çok önem verdiğimiz bir konu. Bu bitkilerin bilinirliliğinin artırılmasına yönelik çalışmalarla, uygulamalı alanda model ve iyi uygulama örnekleri ile uzun vadede çiftçilerimizin istenilen kalite ve verimde üretim yapmasına imkan sağlayarak gelirlerini artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Dikim alanı yüzde 85 arttı

2022 TÜİK verilerine göre Samsun'da 943 dekar alanda tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yapıldığını belirten Başkan Demir, "Büyükşehir Belediyesi olarak 17 çeşitte 2020 yılından bu güne kadar toplam 708 dekar alanda çiftçilerimize destek verdik. 2022-2023 yıllarında yürütülen projelerimiz kapsamında ise 603 dekar alanda tıbbi aromatik bitkilerin dikimi yapıldı. Bu da ilimizdeki dikim alanlarını yüzde 85 oranında artırdığımızı gösteriyor. Samsun tıbbi aromatik bitki üretiminde cazibe merkezi haline geliyor" şeklinde konuştu. - SAMSUN