Samsun'da su abonesi sayısı 4,5 yılda yüzde 25 arttı, kaçak oranı da yüzde 15 düştü

kaçak oranı bu yıl itibarıyla yüzde 28,23'e düştü.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğünün 4,5 yıllık faaliyetleri, Genel Müdürü Bahattin Yanık tarafından meclis üyeleri ile paylaşıldı. Bahattin Yanık, bu 4,5 yıllık dönem içerisinde 3 bin 352 km içme suyu hattı, 489 km kanalizasyon hattı ve 127 km yağmur suyu hattı açtıklarını ifade ederek, devam eden ve sona gelen çalışmalar hakkında sunum gerçekleştirdi.

"1 milyar 942 milyon TL'lik borcumuz var"

Geçmişte 2,5 yıllık gelirle borçlarını ödeyebilecek durumdayken, şu anda 1 yıllık gelir ile borçları ödeyebilecek duruma geldiklerinin altını çizen Genel Müdür Bahattin Yanık, "2023 yılındaki yoğun altyapı çalışmalarımızdan dolayı 2,1 milyar TL olan gider bütçemiz, 2,28 milyar TL olacak nihayetlendirilecek. 2022 yılında 100 milyon TL İller Bankası'ndan, ticari bankadan 228 milyon TL olmak üzere toplam 328 milyon TL kredi kullandık. Buna karşılık İller Bankası'na 156 milyon, ticari bankalara 69 milyon ve dış kredi borcuna karşılık da 52 milyon TL olmak üzere 277 milyon TL'lik bir geri ödeme gerçekleştirdik. Yoğun yatırım yaptığımız 2023'te reel olarak 51 milyon TL'lik borçlanmamız var. 2019-2023 arasındaki borç stokunda ise 1 milyar 942 milyon TL borcumuz var. 2018 yılında 2,5 yıllık gelir borcumuzu ödeyecek durumdayken bugün ise borç stoku 1 yıllık gelirle kapatılabiliyor" dedi.

"Abone sayısı yüzde 25 arttı, kaçak oranı da yüzde 15 azaldı"

Borç, alacak ve kayıp-kaçak oranlarından da bahseden Bahattin Yanık, "Abone sayımız 2019 yılına göre yüzde 23 arttı. Şehrin nüfusu yüzde 3 oranında artmasına rağmen abone sayısı yüzde 23 arttı. Kayıp-kaçak oranı da ciddi manada düşürüldü. 2019 yılında 591 bin abone görünüyor. Şu anda 695 bin aboneye ulaşıldı. Yaklaşık 104 bin abone arttı. 2018 yılında 61,8 milyon metreküplük tahakkuk vardı, şu anda ise 82 milyon metreküpe ulaştık. 2018'de kayıp-kaçak oranı yüzde 43,24 iken bu yıl yüzde 28,23'e düştü. Kayıp-kaçak oranında da yüzde 25'lik bir iyileşme var. Alacaklarımız ile takibimiz de devam ediyor. Vadesi 3 ay geçmiş yeni faturalandırılmış piyasada 36,3 milyon TL alacağımız var. 3-12 aylık vadesi olan 13,8 milyon alacağımız, 12 ayı geçmiş 18 milyon TL alacağımız var. Maddi durumu olmayan, sosyal hizmetlerden yararlanan vatandaşların su borçları affedildi, borçları da sıfırlandı. 37 milyon TL'de icra takibi yaptığımız alacağımız var ve toplamda 105,8 milyon TL alacağımız var. Bu dönemde 16 adet su tankeri satın alındı. 8 vidanjör, 12 kazıcı-yükleyici, 18 kamyonet, 1 forklift, 1 vinç, 1 mini kazıcı-yükleyici, ile birlikte belediyeden 6 adet kazıcı-yükleyici de bünyemize verildi" diye konuştu.

"4,5 yılda 448 kırsal mahaleyi içme suyu ile buluşturduk"

Kırsal mahallelerde yapılan çalışmalar ile 448 mahalleyi içme suyuna kavuşturduklarının altını çizen Genel Müdür Yanık, "2024'te toplam 3 milyar 170 milyon TL'lik öz kaynağımız olacak. 430 milyon TL'de borçlanma talep ediyoruz. 2023'te 2,1 milyar TL'lik bütçede 330 milyon TL'lik borçlanma yetkisi almıştık, 2024'te de 3,6 milyar TL'lik bütçede 430 milyon TL'lik borçlanma talebimiz var. Bunları da yatırımda kullanacağız. Yatırım kabiliyetimizin artması ile Samsun'da atık su arıtma tesisi olmayan ilçemiz kalmadı. Çarşamba'nın atık suyu Yeşilırmak'a, Bafra'nın atık suyu da Kızılırmak'a akmıyor. Vezirköprü, Havza, Kavak, Çarşamba, Alaçam, Bafra ve 19 Mayıs'ta içme suyu arıtma tesisi yaptık, Terme'de de birkaç ay içinde içme suyu arıtma tesisi açacağız. Kırsal mahallelerde içme suyu konusunda yatırımlara devam ediyoruz. Son 4,5 yılda 448 kırsal mahalleye içme suyu getirdik. İçme suyu temini olmayan kırsal mahallelere de su getirme çalışmalarımız devam ediyor. Vezirköprü'deki 20 mahallede, Atakum'da 8 mahallede, Tekkeköy'de 8 mahallede, Havza'da 13 mahallede, Terme'de 19 Mahalle'de, Asarcık'ta 3 mahallede içme suyu getirme konusunda son aşamaya geldik" şeklinde konuştu.

"3 bin 352 km içme suyu hattı, 489 km kanalizasyon hattı ve 127 km yağmur suyu hattı açtık"

İçme suyu, atık su ve yağmur suyu hatları ile şehrin altyapısında büyük bir yapılandırmaya gittiklerini ifade eden Yanık, şunları söyledi:

"Son çalışma dönemimizde 3 bin 352 km içme suyu hattı, 52 bin 442 adet abone bağlantısı, 269 adet içme suyu deposu, 71 adet içme suyu terfi merkezi, 71 adet sondaj kuyusu, 28 adet kaptaj, drenaj ve keson, 489 km kanalizasyon hattı, 11 bin 454 adet parsel bağlantısı, 127 km yağmur suyu hattı, 7 adet içme suyu arıtma tesisi ve 5 adet de atık su arıtma tesisini hizmete aldık. Ayrıca kendi ölçüm sistemimizi kurduk. Şu anda sitemize giren bir vatandaş bile ne kadar suyumuz var, ne kadar yeter görebiliyor."

Ayrıca SASKİ'nin 2024 yılı gelir ve gider bütçesinin 3 milyar 600 milyon TL olarak gerçekleşmesi de son toplantıda meclis üyelerinin kabulüne sunulacak. - SAMSUN