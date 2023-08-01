Samsun'da sel felaketinden etkilenen işletmelere Acil Destek Kredisi Programı başlatıldı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun dahil, Amasya, Kastamonu ve Sinop illerinde 2023 yılında yaşanan yoğun yağış, sel ve heyelan felaketinden etkilenen 'KOSGEB Veri Tabanı'nda kayıtlı, aktif durumdaki işletmelere yönelik Acil Destek Kredisi Programı'nın başlatıldığını açıkladı.

Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından 2023 yılında Samsun, Amasya, Kastamonu ve Sinop illerinde yoğun yağış, sel ve heyelandan etkilenen işletmelere yönelik uygun koşullarda destek sağlamak amacıyla başlatılan Acil Destek Kredisi Programı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Destek programından yararlanma şartlarından bahseden Başkan Murzioğlu, "Programdan, yoğun yağış, sel ve heyelan felaketlerinden etkilenen ve bu durumunu ilgili resmi makamlarca belgelemiş, KOSGEB Veri Tabanı'na kayıtlı ve aktif durumda, Türk Ticaret Kanunu'nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde, KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde yer alan işletmeler yararlanacaktır" dedi.

KGF'de protokole taraf oldu

Şartlara uyan işletmelerin bölgelerindeki KOSGEB'e ve anlaşmalı bankalara başvurmalarını isteyen Murzioğlu, "Bahse konu destek programı kredi üst limiti işletme başına; 2022 net hasılatı 300 bin TL ve altında olan işletmeler için 200 bin TL, 300 bin TL'nin üzerinde olan işletmeler için 300 bin TL olup, sıfır faizli ve ilk 12 ayı geri ödemesiz, kalanı üçer aylık eşit taksitler halinde toplam 36 ay vadeli olarak geri ödenecektir. İşletme başına maksimum 300 bin TL için faiz bedelinin tamamı, KOSGEB tarafından karşılanacaktır. Teminat sorunu yaşayabilecek işletmelere yönelik Kredi Garanti Fonu A.Ş.'de protokole taraf olmuştur. İşletmenin vergi veya SGK borcu bulunması durumunda, program kapsamında anlaşmalı bankalarca işletmeye kullandırılan krediden azami KOSGEB'e ödenen faiz tutarı kadar mahsuplaşma yapılarak ilgili kamu kurumlarına aktarılmakla beraber kalan tutar işletmeye kullandırılacaktır. Ayrıca, protokol gereği bankalar kullandıracakları krediler için işletmelerden dosya masrafı almayacaktır. Programın kapanış tarihi ise 31 Ocak 2024'tür" diye konuştu. - SAMSUN