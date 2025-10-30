Haberler

Samsun'da Esnafa Haksız Fiyatlandırma Uyarısı

Samsun Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, açıkta satılan gıda ürünlerinde dara düşümüne dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Haksız fiyatlandırma yapan işletmelere idari yaptırımlar uygulanacağı belirtildi.

Samsun Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu "Tüm esnafımızın sonradan ambalajlayarak doğrudan satışa sundukları gıda ürünlerinde dara düşümlerinin yapılması hassasiyet göstermeleri gerekiyor. Haksız fiyatlandırmalarda bulunan işletmelere ağır idari yaptırımlar uygulanacak" dedi.

Açıkta satılan ürünlerde daranın düşülmemesi nedeniyle işletmeleri uyaran Samsun Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, "Samsun Ticaret İl Müdürlüğü olarak tüketicilerimizin ekonomik çıkarlarını korumak ve piyasalarda fiyat şeffaflığını artırmak amacıyla ilimiz genelinde birçok sektörde yürüttüğümüz yaygın-yoğun denetimlerimizi düzenli olarak sürdürmekteyiz. Bakanlığımız tarafından Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler, 11 Ekim 2025 tarih ve 33044 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda yapılan düzenleme ile açıkta satılan ürünlerde dara miktarını düşme zorunluluğu getirilmiştir. Yönetmeliğin; Tanımlar Başlıklı 4.Maddesinin 'o' bendinde '(Ek: RG-11/10/2025-33044) Dara: Açık halde satılan malın birlikte tartıldığı plastik poşet, streç film ve kese kağıdı gibi malın birim fiyatını etkilemeyecek nitelikteki ambalajlar hariç olmak üzere malın birlikte tartıldığı kabın ağırlığını' ifade eder hükmüne, etiket, tarife ve fiyat listelerinin biçim ve kapsamı başlıklı 9.maddesinin 2. fıkrasında '(Ek: RG-11/10/2025-33044) Açık halde satılan ürünlerin net miktarı belirlenirken daranın düşürülmesi zorunludur' düzenlemesine yer verilmiştir. Yine; Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği'nin; 'Tanımlar' başlıklı 4/r maddesinde de 'Net Miktar: Ambalajlı gıdanın, ambalaj malzemesi ve gıda ile birlikte ambalajlanan diğer malzemeler hariç miktarını' şeklinde olacağı belirtilmiştir. İşletmelerimiz tarafından açıkta ve tüketici huzurunda tartılarak satılan ürünlerde; malın içinde bulunduğu kap veya ambalajın ağırlığı (darası) artık zorunlu olarak düşülerek, ürünler net miktarı üzerinden satışa sunulacaktır. Bu sayede tüketicilerimiz yalnızca satın aldıkları ürünün ağırlığı kadar ödeme yapacak; haksız fiyatlandırmanın da önüne geçilerek adil ticaret ilkesi güçlendirilmiş olacaktır" diye konuştu.

Esnafa uyarı

Turpçu, esnafın sonradan ambalajlayarak doğrudan satışa sundukları gıda ürünlerinde dara düşümlerinin yapılması hassasiyet göstermelerini, aksi taktirde yapılan kontrol ve denetimlerde dara düşümlerini yapmayarak haksız fiyatlandırmalarda bulunan işletmelere Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nin; "Aldatıcı Eylemler" başlıklı 29/2-c maddesi "Bir mal veya hizmetin fiyatı, fiyatının hesaplanma yöntemi, ödeme şartları ya da belirli bir fiyat avantajı," hükmü ve Fiyat Etiket Yönetmeliği kapsamında ağır idari yaptırımlar uygulanacağını ifade etti. - SAMSUN

