Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Dünyanın En Pahalı Mantarının Fidanları Üretiliyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Orman Fidanlık Müdürlüğü, 2020 yılından bu yana trüf mantarı fidanı üretiyor. Yıllık ortalama 5 bin fidan üreten müdürlük, fidanları Türkiye'nin çeşitli ormanlık alanlarıyla buluşturuyor. Trüf mantarı, besin değeri yüksek olmasıyla dikkat çekiyor.

Samsun Orman Fidanlık Müdürlüğü bünyesinde dünyanın en pahalı mantarı olarak bilinen 'trüf' mantarının fidanları üretiliyor. Birçok aşamadan geçerek üretilen fidanlar Türkiye'nin farklı şehirlerinde ormanlarla buluşuyor.

Dünyada birçok ülkenin sofrasında yer alan ve özellikle İtalyan mutfağının vazgeçilmezi olan trüf mantarı en pahalı mantardan biri olarak biliniyor. Samsun'daki Orman Fidan Müdürlüğü ise bu değerli mantarın doğada daha çok var olmasını sağlamak, üretimini teşvik amacıyla 2020 yılından bugüne kadar trüf mantarı fidanı üretiyor. Yıllık ortalama 5 bin fidan üretimi yapan müdürlük, ürettikleri fidanların doğada farklı ormanlık alanlarla buluşmasını sağlıyor. Doğada toprak ile buluşan fidanlardan çıkan trüf mantarı ise birçok kişiye gelir kapısı oluyor.

"Trüf, besin değeri yüksek, gıda sektöründe kullanılan bir mantar çeşidi"

Trüf mantarı üretim serüvenini anlatan Orman Fidanlık Müdürlü Alpaslan Kadı, "Trüf mantarı bilindiği üzere dünyada son zamanlarda keşfedilen, besin değeri yüksek, gıda sektöründe kullanılan bir mantar çeşididir. Doğada çok az bulunmaktadır. Bu sebepten dolayı Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki biz Orman Fidan Müdürlükleri trüf mantar meşesini üretmeye başladık. 2020 yılından bu yana kadar Samsun Orman Fidanlık Müdürlüğü bünyesinde trüf mantar meşesi üretilmektedir. Trüf mantarı üretmek için önce toprak hazırlanıyor. Toprağın içerisine ponza, torf ve humus karıştırılıyor. Bunlar harmanlıktan sonra içerisine böcek, mantar ve dezenfektan karıştırılıyor. Hazırlanan bu toprak 15 gün bekletiliyor. Bu toprak daha sonra meşe tohumlarıyla buluşturulmak üzere viyollere konuluyor. Viyollere konulan topraklar daha sonra sera ortamına taşınıyor. Bulamaç hazırlanmasında ise piyasadan alınan kaliteli, besin değeri yüksek olan trüf mantar meşeleri blenderdan geçiriliyor. Bunu hazırlarken ise içerisinde çok az miktarda su ve buğday nişastası ekliyoruz. Meşe köklerinden akıp gitmeyecek bir kıvam oluyor. Sera ortamında ekilen tohumlar filizlenip çıkmaya başladıktan sonra bulamaçlar trüf mantarının içerisinde batırılıyor. Kökleri tabii ki önce viyollerden çıkartılınca terbiye ediliyor. Bulamaca batırılan meşeler tüplere dikiliyor. Tüpler 22 ile 24 derece arasında tutuluyor. Ortamın nemi ise yüzde 65 civarında olması gerekiyor. Yıllar içinde edindiğimiz tecrübeye binaen sulamayı köklerden yapıyoruz. Nem ve ısı dengesini sağladıktan sonra üzerine aşı bulaştırdığımız trüf mantar meşeleri 5. aydan sonra sera ortamından alınarak dış ortamına çıkarıyoruz. Burada toprakla buluşturmak üzere istenilen illere, doğa alanlarına gönderiyoruz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
400 bin kişinin GSS prim borçları için af geliyor

Af geliyor! 400 bin kişinin tüm borçları silinecek

 İngiltere'den tarihi rest: Bu gece Rusya ile savaşmamız istenirse savaşırız

İngiltere'den Rusya'ya tarihi rest: Bu gece sizinle savaşırız

 4 ülke Netanyahu için çıkarılan tutuklama emrini uygulayacağını duyurdu

4 ülke tutuklama emrini uygulayacağını resmen duyurdu
Narin Güran cinayetinde 3. kanlı delil ortaya çıktı

Narin Güran cinayetinde yeni delil bulundu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Fatih Altaylı'ya soruşturma mı açıldı, suçu ne? Fatih Altaylı'ya neden soruşturma başlatıldı? İsmail Saymaz'a soruşturma mı açıldı? İsmail Saymaz'a neden soruşturma açıldı, ne yaptı? Selen Görgüzel kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Selen Görgüzel kaç yaşında, nereli? Selen Görgüzel biyografisi! 22 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 22 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? Ahmet Akın kimdir? Halk Tv konuğu Ahmet Akın kaç yaşında, nereli? Ahmet Akın biyografisi! Bu hafta sonu hangi sınavlar var? ÖSYM, AÖF, MEB sınav takvimi! 24 Kasım ne sınavı var? GSS (Genel Sağlık Sigortası) prim borçları silinecek mi? BİM 22 KASIM AKTÜEL KATALOĞU! BİM'de hangi aktüel ürünler var? 22 Kasım Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? TRT Spor yayın akışı 22 Kasım! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! Kayseri hava durumu | 23 Kasım Kayseri'de hava nasıl olacak? Kayseri günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Ankara hava durumu | 23 Kasım Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.