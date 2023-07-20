Samsun'da Dolmuşçuların Zam Talebi Yarın Netleşecek

Samsun'da dolmuşçuların zam talebi yarın yapılacak Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında netleşecek. TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, "Biz 15 TL istedik, belediye 13 TL önerdi" dedi.

Akaryakıttaki ÖTV artışının ardından zamlanan yakıt fiyatları en çok taşımacılık yapan esnafı etkiledi. Durum böyle olunca Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplanma ve yeni fiyat tarifesi belirleme kararı aldı. Şehir içi taşımacılık yapan hat dolmuşu şoförleri, artan maliyetleri göz önüne alarak 5,5 TL'lik zam talebini yetkililere iletirken, yetkililerin ise 3,5 TL'lik zam önerdiği öğrenildi.

Başkan Apaydın: "Biz 15 TL istedik, belediye 13 TL önerdi"

Zam görüşmelerini sırasında tam kişi ücretinin 9,5 TL'den 15 TL'ye çıkması talebinde bulunduklarını ifade eden Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı ve Samsun Şoförler Odası Başkanı Fevzi Apaydın, "Akaryakıttaki ÖTV artışı fiyatlara yansıdı. Durum böyle olunca da biz şoförler zam yapmak durumunda kaldık. Bunu da bağlı bulunduğumuz illerdeki belediyelere bildirdik. Samsun'da da 9,5 TL olan tam kişi taşımacılık ücretinin dolmuş hatlarında 15 TL olmasını istedik. Belediye ise şu anda tam kişi ücretinin 13 TL, öğrenci ücretinin de 10 TL olması önerdi. 21 Temmuz Cuma günü UKOME toplanacak ve nihai karar o zaman verilecek. Ücret tarifesi de netlik kazanacak" dedi.

"9,5 TL olan fiyatın 15 TL olması gerekir"

Tam kişi ücretinin 15 TL olması gerektiğinin altını çizen 25 yıldır dolmuş şoförlüğü yapan Selahattin Erişkin, "Biz dolmuşçuları kişi başı ücretin 15 TL olması anca kurtarır. Çünkü tamir masrafları ve akaryakıt masrafları oldukça arttı. Sanayiden 15 bin TL'den aşağı çıkamıyoruz. Bizim istediğimiz 9,5 TL olan kişi başı ücretin 15 TL'ye çıkmasıdır" diye konuştu.

"15 TL'den aşağısı bizi kurtarmaz"

Mevcut şartlarda tam kişi ücretinin 15 TL olmasının elzem olduğunu vurgulayan 32 yıldır hat dolmuşçuluğu yapan Mustafa Yıllar, "Arabamda arıza olmasına rağmen korkudan sanayiye gidemiyorum. Şu anda 9,5 TL'ye tam, 7,5' TL'ye de öğrenci taşımacılığı yapıyoruz. Akaryakıt fiyatları oldukça arttı, yeni akaryakıt zammı da geliyor. Mevcut şartlarda biz dolmuşçuları tam kişiyi 15 TL'den aşağı taşımak bizi kurtarmaz" şeklinde konuştu.

"Vatandaş zam istemiyor ama mağduruz"

Zammın kaçınılmaz olduğunu ifade eden 10 yıldır dolmuşçuluk yapan Enes Akkulak, "Şu anda kazandığımızın yarısı akaryakıta gidiyor. Diğer yarısı da bize kalmıyor. Arabanın tamir masraflarına gidiyor. 400 TL'ye balata değiştiriyoruz. Geçen yıl 50 TL'ye balata değiştiriyorduk. O yüzden yeni ücret tarifesinin 15 TL olmasını istiyoruz. Ankara'da hat taşımacılığını 15 TL yaptılar. Bizde de 13 TL konuşuluyor ama 15 TL'den aşağısı kurtarmaz" ifadelerini kullandı.

"Kazandığımızın yarısı yakıta, diğer yarısı da sanayiye gidiyor"

Şu anki tarifeden kazandıkları paradan ellerine bir şey kalamadığını söyleyen Fazıl Karahan ise şunları ifade etti:

"Dolmuş şoförleri bu günlerde hiç iyi değil. Yakıt, vergi, sigorta ve tamir fiyatları oldukça artmış durumda. Kazandığımız para masrafı karşılamıyor ama yine de vatandaşlara hizmet için taşımacılık yapmaya devam ediyoruz. Söz konusu masraflar düşünüldüğünde tam kişi ücretinin en az 15 TL olması gerekiyor."

21 Temmuz Cuma günü yapılacak UKOME toplantısının ardından Samsun'daki yeni toplu taşıma ücret tarifeleri belirlenecek. - SAMSUN