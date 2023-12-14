Samsun'da 50 Üreticiye 5 Bin Ceviz Fidanı Verildi

Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) işbirliğinde 50 üreticiye yüzde 80'i hibe olmak üzere 5 bin ceviz fidanı verildi. İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, çiftçilerin gelirini artırmak için alternatif üretim yapmalarını sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

Samsun'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere 5 bin adet ceviz fidanı dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında imzalanan protokole istinaden uygulanan proje ile hali hazırda buğday tarımı yapılan ancak eğim ve arazi büyüklüğü itibarıyla makineli tarıma uygun (buğday) olmayan, ortalama buğday verim değerleri düşük olan ve rakım, yağış ve iklim istekleri yönü ile ekonomik olarak ceviz üretimi yapılabilecek, şehir merkezlerine uzak alanlarda, geleneksel alışkanlıkları ile tarımsal üretim yapan bu üreticilere daha kazançlı alternatif üretim olarak ceviz yetiştiriciliğini teşvik etmek, üreticinin gelir ve kazancını artırmak, tarımsal üretim alanlarını daha rantabl değerlendirmek amaçlandı. "Meyveciliğin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında bugün İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yerleşkesi otoparkı içerisinde merkeze yakın olan çiftçilere ceviz fidanlarının dağıtımı gerçekleştirildi. Üreticilere daha önce de sulama sistemleri ve tanklar da verilmişti.

"Modern sulamalı ceviz bahçesi tesisi kurulacak"

Bugüne kadar dağıttıkları 5 bin adet ceviz fidanı ve sulama sistemleri ile Samsun'da modern sulamalı ceviz bahçeleri oluşturduklarının altını çizen İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "İlimizde 16 bin 284 dekar alanda ceviz yetiştiriciliği yapılmaktadır. Samsun'un tüm ilçelerinde ceviz tarımına uygun alanları bulunan küçük aile işletmelerinde; en az 5'er dekar alanda olmak şartıyla toplam 250 dekar alanda 5 bin adet ceviz fidanı ve sulama sistemi verilerek modern sulamalı ceviz bahçesi tesisi kurulacaktır. Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından yüzde 80'i desteklenen Meyveciliğin Geliştirilmesi Projesi- Ceviz Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi ile 19 Mayıs, Alaçam, Asarcık, İlkadım, Kavak, Ladik, Vezirköprü, Canik, Yakakent, Havza ilçelerinde 50 üreticiye 5'er dekar olmak üzere toplam 250 dekar ceviz bahçesi tesisi gerçekleştirilecektir. 5 bin adet ceviz fidanı, 50 adet 10 tonluk sulama tankı, 5 bin metre ana boru, 40 bin metre deliksiz sulama borusu, 40 bin metre damla sulama borusu ve teslim edilmiştir. 1 milyon 794 bin TL toplam proje tutarının yüzde 80'i Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından, yüzde 20'si üreticilerimiz tarafından karşılanacaktır. Kurulacak ceviz bahçeleri; fidanların dikiminden ekonomik olarak verim çağına gelinceye kadar il/ilçe müdürlüğü teknik personelince izleme, takip ve üreticiler ile birebir eğitim çalışmaları sürdürülecektir. Doğru çeşit tercihi ve oluşturulacak iyi uygulama örnekleri ile üreticilere katma değeri yüksek alternatif bir üretim modeli sunulmuş olacak, bölge üreticisine ek gelir kaynağı olacaktır. İlimiz ceviz yetiştiriciliğine ek katkı sağlanacaktır" dedi.

Konuşmaların ardından merkez ve yakın çevrede üretim yapan çiftçilere 100'er adet ceviz fidanları teslim edildi ve üreticilere dikerken dikkat edilmesi gereken hususlar aktarıldı. - SAMSUN