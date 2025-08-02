Samsun'a 468 Milyar Liralık Yatırım Yapıldı

'SAMSUN'A 468 MİLYAR LİRALIK YATIRIM YAPTIK'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2025 yılı dış ticaret verilerine ilişkin yapılan basın toplantısının ardından STK'larla İstişare Toplantısı için Ticaret ve Sanayi Odası'na (TSO) giderek Samsun'a yapılan yatırımlar hakkında bilgilendirmede bulundu. Düzenlenen programa Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve birçok davetli katılım sağladı. Bakan Ömer Bolat, devam eden projelere değinerek, "900 yataklı Samsun Şehir Hastanesi ve 350 yataklı Atakum Devlet Hastanesi'nin inşaatları sürüyor. Samsun'u Sinop'a ve Sarp'a bağlayan Karadeniz Sahil Yolu'nun bütünlüğünü sağladık. Samsun-Ankara bağlantısıyla İç Anadolu'ya kesintisiz ulaşım imkanı oluşturduk. Havza-Vezirköprü ve Çarşamba-Ayvacık yolu gibi yatırımlarla altyapıyı güçlendirmeyi sürdürüyoruz. 2025 yılında Samsun ilimiz genelinde esnaf ve sanatkarlarımıza toplam 1 milyar 836 milyon TL tutarında faiz indirimli kredi sağlanmıştır. Bu destekler, esnafımızın sermaye gücünü artırmakta ve işlerini büyütmelerine olanak tanımaktadır. Türkiye genelinde 2002'den bu yana esnafımıza sağladığımız uygun maliyetli kredi desteği 644 milyar lirayı geçti. 2024 Temmuz ayında ihracat yüzde 11 artarak 25 milyar dolarla rekor kırdı. Samsun'un 2025 yılı Ocak-Temmuz döneminde ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 1,8 artışla 1 milyar dolara ulaştı. İhracatın ithalatı karşılama oranı Samsun'da yüzde 129'a çıktı. Bu tablo, şehrimizin üretim gücünü gösteriyor. Samsun'a 2024 yılı itibarıyla Eximbank tarafından 321,2 milyon dolar destek sağlandı. Samsun'un ihracatçısına devlet yardımı 2023'te 89,6 milyon TL iken 2024'te 325,2 milyon TL'ye yükseldi. Samsun'un bereketiyle, çalışkan insanıyla, sanayisi ve tarımıyla Türkiye Yüzyılı vizyonuna katkı sağlamaya devam edeceğiz. Hep birlikte üretmeye, ihracatı ve istihdamı büyütmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Berkay YILDIZ/ SAMSUN