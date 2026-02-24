Samsun'a 2,3 milyar TL'lik dev proje! 3 ilçenin birden kaderini değiştirecek

Samsun'da Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapımına 2020 yılında başlanan 19 Mayıs Barajı Sulaması Projesi'nin fiziki gerçekleşme oranı yüzde 97 seviyesine ulaştı.

3 İLÇEDE 38 MAHALLE SUYA KAVUŞUYOR

Asarcık, 19 Mayıs ve Vezirköprü ilçelerinde toplam 38 mahalleye su kaynağı sağlayacak projede sulama alanı 7 bin 693 hektar olarak dikkat çekiyor. Bu yılın nisan ayında bitirilmesi hedeflenen proje kapsamında Dereköy, Bahçelievler, Engiz, Kertme, Beylik, Yeşilova, Mimarsinan, Esenyer, Yukarıengiz, Yükseliş, Yörükler, Tepeköy, Çandır, Köseli, Elifli, Taşköprü, Üçpınar, Sürmeli, Balıklar, Doğankaya, Gazibeyli, Derbent, Lengerli, Osmanbeyli, Evrenkuşağı, Çatak, Tütüncüler, Tepecik, Gümüşyaprak, Yakıntaş, Gerzeliler, Şeyhulaş, Sarıkaya, Bakırpınar, Aktekke, Sarıçevre, Dededağı ve Sarıköy mahalleleri sudan faydalanacak.

TESTLERE DEVAM EDİLİYOR

İş kapsamında; 39 bin 128 metre cam takviyeli polyester (CTP) borunun tamamı, 8 bin 407 metre çelik borunun tamamı, 196 bin 366 metre Polietilen (PE 100) borunun 189 bin 886 metresi (yüzde 96,70) ile bin 493 adet sanat yapısının bin 365 adedi (yüzde 91,43) tamamlandı. Hidrostatik basınç ve sızdırmazlık testlerine ise devam ediliyor. Toplam 470 metre olan tünel kazısında 450 metreye ulaşıldı. Bunun 245 metresinde kaplama çalışması tamamlandı.