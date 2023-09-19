Sakarya'da Fındık Fiyatları Arttı

Sakarya'da rekolte düşüklüğü sebebiyle fındık fiyatlarında artış yaşandı. Tüccarlar, taban fiyatın üstüne çıkarak fındığı 92 liradan almaya başladı.

Sakarya'nın geçim kaynakları arasında yer alan fındığın büyük bölümü üreticiler tarafından satıldı. Rekolte düşüklüğü sebebiyle fiyatında artış olan fındık üreticiyi de mutlu etti. Sakarya'da TMO tarafından açıklanan taban fiyatın üstüne çıkan fındığı tüccarlar 92 liradan almaya başladı. Fındık tüccarı Mehmet Acar, "Fındıkta bu sene hızlı bir yükseliş oldu. Fındık bu, günlük değişebilir. 73 lirayla başladık alıma, cumartesi 95'e kadar gördük ama bugün 92 liraya geriledi. Fındık böyle bir ürün. Bu sene TMO 82 lira bandında bir fiyat verdi. Bu sene serbest piyasa TMO'yu geçti. Geçen sene fındıkta TMO'nun verdiği fiyat yanılmıyorsam 52-54 bandındaydı. Serbest piyasada 44 ile 47 lira arasında alım oldu. Bu sene ürün az ve az olan mal her zaman para eder. Bu sene böyle bir şey oldu fındıkta. Beklenti üretici için yüksek ama gerçek alım satım şu an için bugün itibarıyla 92 lira, artı randıman fiyatı" dedi.

"Yurt dışında fındık ekimi devam ederse pazarımız yüzde 50'nin altına düşebilir"

Fındık üretiminin arttırılması gerektiğini aktaran Kaynarca Ziraat Odası Başkanı İbrahim Çakar, "Bildiğiniz üzere fındıkta Toprak Mahsulleri Ofisi bir taban fiyat açıklaması yaptı. TMO'nun taban fiyat açıklamasını, taban fiyatı belirlemesini Türkiye pazarında ziraat odaları olarak bizler olumlu karşılıyoruz. Şu dönemde baktığımızda fiyatta bir hareketlenme söz konusu. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin vermiş olduğu rakam 82.5 lira, artı randımandır. Bugün itibarıyla fındık fiyatları 92 lira, artı randıman fiyatındadır. Fındık fiyatındaki bu yükselişin sebebi geçen yıl fındıktaki rekolte 780 bin ton iken, bu yıl 715 bin ton civarında bir beklenti içindeydik. Fakat beklentilerimizin de altında yaklaşık yüzde 30'luk bir kaybın olduğu görülmektedir. Fiyatlardaki bu yükselişin sebebi de fındık rekoltesinin düşük olmasıdır. Geçmiş yıllarda dünya piyasasının yaklaşık yüzde 85'ine hakimken, şu anda bu rakam yüzde 67'lere kadar düşmüş. Bunun sebebi de ihracatçı firmaların diğer ülkelere fındık alanlarını ektirmesinden kaynaklanmaktadır. Bizim de çiftçiler olarak fındık piyasasında özellikle birim alandaki üretim miktarlarını arttırmamız gerekmektedir. Bunun önüne bu şekilde geçebiliriz. Fiyat artışından ziyade birim alanındaki ürün miktarını arttırırsak bir nebze de olsa bunun önüne geçmiş olabiliriz. İlerleyen zamanlarda bu şekilde yurt dışında fındık ekimi devam ederse bizim buradaki pazarımız yüzde 50'nin de altına düşebilir" diye konuştu. - SAKARYA