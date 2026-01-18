Haberler

Manisa OSB Başkanı Türek, BYD hakkında konuştu

Manisa Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sait Türek, BYD'nin fabrikayı yapmaması durumunda devlete dolarla ödeme yapmak zorunda kalacağını belirtti. Türek, fabrikanın 6 ay önce faaliyete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Başkanı Sait Türek, "Bugün BYD o fabrikayı yapmazsa devlete o dolarların hepsini ödemek zorunda" dedi.

Manisa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek, henüz hiçbir çalışmanın başlamadığı BYD'ye ait fabrika arazisi hakkında konuştu. Fabrikanın 6 ay önce başlamış olması gerektiğini ancak dünya genelindeki yaşanan olaylar nedeniyle BYD'nin beklediğini ifade eden Başkan Türek, "Çok rahatım. Bizim ülkemiz muz cumhuriyeti değil. Kimseye bir şey peşkeş çekilmiş değil. Devletimizle de yapılan işlemleri gayet iyi biliyoruz. Bugün BYD o fabrikayı yapmazsa devlete o dolarların hepsini ödemek zorunda. 'Ben onu aldım da yedim de kazıkladım da' öyle bir şey yok. Bu işin başındaki bakanlarımız, bakan yardımcılarımız son derece iyi çalışan, vatansever insanlar. Ama şu bir gerçek evet BYD'nin bundan 6 ay önce başlaması gerekiyordu. Bu doğru. Dünyanın başına Trump diye bir bela geldi bundan bir sene önce. Adam bir gecede Çin'e savaş ilan etti, ekonomik savaş. Bir de savaş ilan etmediği kimse kalmadı. Almanya, Avrupa Birliği'ne rest çekti, NATO'ya rest çekti, Çin'e rest çekti, Rusya'ya rest çekti. Rest çekmediği yer kalmadı. Şimdi sen Çin hükümeti olsan kendi ülkenin vatandaşının veya firmasının milyar dolarlık parasını henüz ne olduğu belli olmayan sis altındaki bir dünyaya bir hareket yapmasına müsaade eder misin? Etmezsin. Ben olsam etmem. O da etmez. 'E işte canım ama Macaristan'da devam ediyorlar da.' Macaristan'da adamın zaten fabrikası var zaten daha önceden. Yanına yaptığı da bizim burada yapmayı planladığının yarısı bile değil. ve artı bizim bu işlerden önce başlanmıştı orada. Bize geldiklerinde orası zaten yürürlükteydi" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
