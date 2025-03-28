Safranbolu'da Ramazan Bayramı'nda 300 Ton Lokum Satışı Bekleniyor

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Ramazan Bayramı'nda yaklaşık 300 ton lokum satılması bekleniyor.

"Osmanlı'nın parmak izi" olarak adlandırılan tarihi ilçede, Türk kent kültürünün bugüne kadar bozulmadan gelen en önemli lezzetlerinden birisi olan lokumun safranlı başta olmak üzere; damla sakızlı, fındıklı, güllü, çifte kavrulmuş, çikolatalı, sade ve fıstıklı gibi 30 çeşidi yerli ve yabancı turistlere sunuluyor.

Kilosu çeşitlerine göre değişkenlik gösteren Safranbolu lokumlarının en çok tercih edilenler arasında fındıklı hindistan cevizli, çifte kavrulmuş ve safranlı lokumlar yer alıyor.

Diğer lokumlara göre hafif, katkısız olması ve boğazı yakmaması Safranbolu lokumlarının dikkat çekici özelliğini ortaya koyuyor.

Lokum üreticisi Erdinç Sezer, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, 4 günlük bayram tatilinin 9 güne çıkmasının kendilerini sevindirdiğini belirtti.

Bayram tatili ile Safranbolu turizminin en az olduğu dönemden çıkıldığını ifade den Sezer, "Bu haber bize müjde gibi geldi. 9 günlük tatilde hem ara tatilin de birleşmesiyle yoğun bir talep bekliyoruz. Biz hazırlıklarımızı yapmıştık zaten 4 günlük yapmıştık ama çalışmalarımız tabii aynı zamanda devam ediyor" dedi.

Sezer, 'Safranbolu lokumu' denince akla öncelikle fındıklı hindistan cevizli lokum geldiğini aktararak şunları söyledi: "Bunun yanında çifte kavrulmuş lokum ve son zamanlarda safranlı lokum da tabii en çok tercih edilen ürünlerimizden. Bizim toplamda helva lokum olarak 30 çeşide yakın üretimimiz var ama ilk başta saydığım bu üç çeşit bizim en çok tercih edilen ürünlerimiz."

Safranbolu genelinde bayram süresi boyunca 250-300 ton lokumu satılacağını tahmin ettiklerini dile getiren Sezer, "Artık misafirlerimizi bekliyoruz" ifadelerine yer verdi. - KARABÜK