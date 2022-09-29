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Rusya, kara yolu taşımacılığında dost olmayan ülkelere topraklarını kullanmayı yasaklayabilir

Ekonomi Haberleri

Rusya, kara yolu taşımacılığında dost olmayan ülkelere topraklarını kullanmayı yasaklayabilir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümete, dost olmayan ülkelerin kara yolu taşımacılığında Rusya topraklarını kullanmalarının yasaklanmasına yönelik izin verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümete, dost olmayan ülkelerin kara yolu taşımacılığında Rusya topraklarını kullanmalarının yasaklanmasına yönelik izin verdi.

Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, Rus hükümeti, dost olmayan ülkelerin kara yolu taşımacılığında Rusya topraklarını kullanmalarını yasaklayabilecek.

AB ülkeleri, Rusya'nın kara yolu taşımacılığında Avrupa topraklarının kullanılmasına yönelik çeşitli kısıtlama kararları almışlardı.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi

Vladimir Putin DOST Partisi Rusya Ekonomi Haberler

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