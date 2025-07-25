Restoran devi konkordato ilan etti! Çalışanlar işsiz kaldı

2007 yılından bu yana faaliyet gösteren İngiltere merkezli otel ve pub zinciri Oakman Inns, müşteri sayısındaki düşüş ve artan maliyetler nedeniyle konkordato (iflas koruma) başvurusunda bulundu.

Hertfordshire, Berkhamsted merkezli Oakman Inns, girişimci Peter Borg-Neal tarafından kuruldu. Şirket, Bedfordshire, Buckinghamshire, Oxfordshire ve Midlands bölgelerinde toplamda yaklaşık 30 pub ve otel işletiyordu.

531 ÇALIŞAN İSTİHDAMI KORUNDU

İflas sürecini yöneten PwC yetkilileri, işletmeye ait altı şubenin kapandığını ve 159 çalışanın işten çıkarıldığını açıkladı. Ancak, şirketin elindeki bir mülk ve 13 kiralık şube, yine İngiltere merkezli bir diğer pub zinciri olan Upham Group Limited tarafından satın alındı. Bu satış sayesinde 531 çalışanın istihdamı korundu.

Upham Inns İcra Kurulu Başkanı Kevin Todd, "Oakman grubunun kaliteli hizmet anlayışını uzun süredir takdir ediyoruz. Bu birleşmeyle 28 şubeye ulaşarak premium pub zinciri olma hedefimizi güçlendirdik" açıklamasında bulundu.

PwC tarafından yapılan açıklamada, Oakman Inns'in "Güney ve Orta İngiltere'de yüksek kaliteli bar ve restoran portföyü" sunduğu belirtilerek, şirketin pandemi döneminde yaşanan kapanmalar ve sınırlı ticaret nedeniyle operasyonlarını sürdürebilmek için ciddi borçlanmalara gittiği ifade edildi.

159 ÇALIŞAN İŞSİZ KALDI

PwC'nin ortak yöneticisi Ross Connock, "Ne yazık ki altı işletme satışa dahil edilemedi ve bu durum 159 kişinin işini kaybetmesine neden oldu. Ekiplerimiz bu zorlu süreçte etkilenen çalışanlara destek sağlıyor" dedi.

Sektör genelinde de ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Değişen tüketici alışkanlıkları, ekonomik baskılar, yükselen enerji fiyatları, artan gıda-içecek maliyetleri ve ücret enflasyonu gibi nedenler, özellikle misafirperverlik (hospitality) sektöründe faaliyet gösteren işletmeleri ciddi biçimde zorluyor.

NE OLMUŞTU?

Oakman, son bir yılda ayakta kalmak için çeşitli adımlar atmıştı. 2023'te iki pub'ını McMullen's'e satan şirket, 2024'ün ilk aylarında Seafood Pub Company'nin yönetiminden çekilmiş ve Mayıs ayında 10 pub'ını Brunning & Price'a devretmişti. Ancak tüm bu hamleler iflas sürecini engellemeye yetmedi.