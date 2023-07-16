Red'liler 1 yılda 1,4 milyar TL tasarruf etti

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, "Dijital hayatın keyfini benzersiz bir deneyimle çıkaran Red'lilere, son 1 yılda 1,4 milyar TL'lik ayrıcalık sağladık. Bu süreçte Red'liler, tarifelerinde bulunan sınırsız uygulamalar sayesinde en popüler uygulamalarda toplam 652 milyon GB interneti özgürce ve ek ücret ödemeden kullandı." dedi.

Meltem Bakiler Şahin'in katılımıyla düzenlenen basın toplantısında Vodafone Red'in son 1 senedir hayata geçirdiği yenilikler, gelecek dönem vizyonu ve kullanım rakamları paylaşıldı.

Buna göre, Vodafone, Red'li müşterilerinin hayatını ekonomik ve sosyal yönden kolaylaştırmayı sürdürürken, sağladığı maliyet avantajıyla ülke ekonomisine katkıda bulunmaya da devam ediyor.

Toplantıda çalışmalara ilişkin bilgi veren Şahin, Vodafone olarak Türkiye pazarında 17 yılı geride bırakırken, Ekim 2010'da pazara sundukları Vodafone Red'in de bu yıl 13'üncü yaşını kutladıklarını anımsattı.

Şahin, birbirinden başarılı çalışmalara imza attıkları bu süreçte Vodafone Red müşterilerinin Türkiye'de dijitalleşmenin öncüleri arasında yer aldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Dijital hayatın keyfini benzersiz bir deneyimle çıkaran Red'lilere, son 1 yılda 1,4 milyar TL'lik ayrıcalık sağladık. Bu süreçte Red'liler, tarifelerinde bulunan sınırsız uygulamalar sayesinde en popüler uygulamalarda toplam 652 milyon GB interneti özgürce ve ek ücret ödemeden kullandı. Vodafone Red'liler, son 1 yılda yaklaşık 2,5 milyar GB mobil internet kullandı, 56 milyar dakika konuştu, 2,5 milyar SMS attı. Mobil internet kullanımı 1 yıl öncesine göre yüzde 25 artan Vodafone Red'liler, normal bir faturalı tarife kullanıcısına göre 4 kat daha fazla internet kullandı. Red'lilerin aylık ortalama data kullanımı 25 GB'ı aştı. Geleceğin dijital servislerde olduğunu düşünüyoruz. Bu düşüncemizin bir sonucu olarak, yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Hedefimize ulaşmak için müşteri deneyiminde de dijitalleşmenin nimetlerinden faydalanmaya ve her müşterimize kişiselleştirilmiş ve tutarlı deneyim sunmaya önem veriyoruz. Bireylerin dijitalleşmesinde Vodafone Red markamız önemli rol oynuyor. Vodafone Red, sadece tarifelerden oluşan bir dünya değil. Müşterilerimizin uçtan uca iletişim ihtiyaçlarını karşılarken, onlara seyahatten ulaşıma, eğlenceden yeme içmeye kadar pek çok alanda birçok ayrıcalık sunuyoruz. Bu ayrıcalıklarla ülke ekonomisine de önemli katkı sağlıyoruz. Sunduğumuz ayrıcalıklarla Vodafone Red'lilerin dijital hayatın keyfini benzersiz bir deneyimle çıkardıklarını görmekten mutluluk duyuyoruz. Yaptığımız araştırmalara göre, müşteriler kendilerini daha değerli hissetmek ve kullandıkları markanın yanlarında olduğunu bilmek istiyor."

"Red'lilere yaşam tarzlarına uyan ayrıcalıklar sunmaya devam edeceğiz"

Diğer yandan, akıllı harcama yaptığını bilmenin de müşteriler için çok önemli olduğunun altını çizen Şahin, bu doğrultuda, markaların bireylerin günlük ihtiyaç alanlarını adresleyen faydalar ve anlık kazanımlar sunmasının önem kazandığını söyledi.

Şahin, "Biz de müşterilerimizin bu iç görülerine göre Red dünyamızı baştan aşağı yeniledik ve yeni marka söylemimizi 'Vodafone Red Dolu Dolu' olarak belirledik. Önümüzdeki dönemde de Red'lilere hem kendilerini özel ve öncelikli hissettirecek, hem de yaşam tarzlarına uyan ayrıcalıklar sunmaya devam edeceğiz."

"Talepte ilk sıralarda 'sınırsız paketler' var"

Toplantı sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şahin, sunulan avantaj ve ayrıcalıklardaki talebe bakıldığında ilk sıralarda "sınırsız paketler"in geldiğini, GSM dışı faydada ise "seyahat" kategorisindeki avantajların müşterilerin kullanımlarında ilk sıralarda yer aldığını söyledi.

Mevcut müşterilerin yarısından fazlasının Red'li olduğu bilgisini veren Şahin, önümüzdeki süreçte daha fazla cihaz üreticisi ile iş birliği yapma stratejilerinin bulunduğunu bildirdi.

Şahin, cihaz satışlarına yönelik sorulan bir soru karşısında, son bir iki haftada hem cihaz satın alımı hem de deneyimleme ve bilgilenme anlamında müşterilerden gelen talebin arttığını söyledi.

Türkiye pazarının kendileri için önemine işaret eden Şahin, "Türkiye bizim için çok önemli bir pazar, yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz." dedi.

Red satışlarının yüzde 35'i dijital kanallardan geldi

Toplantıda paylaşılan bilgilere göre, son 1 yılda, Vodafone Red müşterilerinin yüzde 86'sı aktif olarak her ay Vodafone Yanımda'yı ziyaret ederek işlemlerini bu uygulama üzerinden dijital bir şekilde gerçekleştirdi.

Red'liler ayda 3 kez Vodafone Yanımda'yı ziyaret ederek, ortalama 10 günde bir uygulama ile etkileşime girdi. Red müşterileri dijital asistan TOBi'yi diğer müşterilere oranla 2 kat daha fazla ziyaret ederek işlemlerini dijital ve interaktif olarak gerçekleştirdi. Diğer yandan, Red satışlarının yüzde 35'i dijital kanallardan geldi.

Red'liler, online'a özel indirimli tarifeler sayesinde 1 yılda 25 milyon TL'ye yakın tasarruf etti.

Red'liler, bir yılda, internetinden yemeden sosyal medyada 50 milyon gün vakit geçirdi

Tarifelerinde sınırsız uygulamalar olan Red'liler, olmayanlara göre ortalama 4 kat daha fazla internet tüketti. Red'liler, bir yılda, internetinden yemeden sosyal medyada 50 milyon gün vakit geçirdi, mesajlaşma uygulamalarında yaklaşık 600 milyar mesaj attı, müzik uygulamalarında 1 milyar şarkı dinledi, YouTube'da 3 milyon video izledi, eğlence uygulamalarında 2 milyon bölüm dizi izledi.

Bununla birlikte, 2021 sonundan beri yeni gelen Red'lilere sunulan 3 ve 6 aylık hediye Netflix ve Amazon Prime Video üyeliğinden yaklaşık 48 bin abone yararlanarak toplam 5,5 milyon TL fayda elde etti.

Red'lilerin en çok aradığı ülkeler Almanya, Kıbrıs, Fransa, Hollanda ve ABD oldu

Vodafone Red'lilere yurt dışında da çeşitli ayrıcalıklar sunuluyor. Seçili tarifelerde olan Red'liler, 65 ülkede 4 gün boyunca ek ücret ödemiyor ve yurt içi tarifelerini kullanır gibi seyahat edebiliyor.

Son 1 yılda toplam 70 bini aşkın Red'li tarifedeki dakikalarıyla 23 Vodafone ülkesini tıpkı Türkiye'yi arar gibi arayarak 7,2 milyon dakika ücretsiz konuştu.

Red'lilerin en çok aradığı ülkeler Almanya, Kıbrıs, Fransa, Hollanda ve ABD oldu. Diğer yandan, tarifelerdeki ses, internet ve SMS haklarını 131 ülkede Türkiye'deki gibi özgürce kullanma imkanı sunan "Her Şey Dahil Pasaport – Dünya" hizmetini son 1 yılda 366 bin kişi kullandı. Vodafone Red'liler hem yurt dışında kullanım hem de yurt dışındaki yakınlarıyla iletişim için sunulan ayrıcalıklarla toplam 1,3 milyar TL tasarruf etti.

Vodafone Red müşterileri, en seçkin markalarda hediye ve indirimlerden de yararlanabiliyor. Red marka işbirlikleri son 1 yılda toplam 1 milyon kez kullanıldı ve müşterilere yaklaşık 74 milyon TL'yi aşkın fayda yarattı. Müşteri başına ortalama 74,5 TL tasarruf sağlandı.

Red'liler, ev internetinde de indirimden yararlanabiliyor. Mobil hattı Vodafone Red'li olan müşterilere taahhütlü fiyat üzerinden aylık ek 15 TL indirim sağlanıyor. Son 1 yılda 110 bin Red'li müşteri ek indirimden yararlanarak yılda toplam 20 milyon TL tasarruf etti.

Yeni gelen Red'lilere özel ayrıcalıklar sunulacak

Vodafone Red "Dolu Dolu" çatısı altında sunduğu yeni ayrıcalık ve faydalarla bu yıl da müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Buna göre, Red Video Sınırsız 25 GB, Red Sosyal Sınırsız 30 GB ve Red Eğlence Sınırsız 40 GB paketlerinden satın alan müşteriler, sınırsız iletişim, müzik, sosyal medya ve YouTube'a ek olarak, aylık 29,99 TL değerindeki YouTube Premium üyeliğine de ilk 3 ay ücretsiz sahip oluyor. Bu sürenin bitiminde Red'liler üyelik ücretlerini faturalarına yansıtarak kolayca ödeme yapabiliyor.

Diğer yandan, Red'e yeni gelen müşterilere anlaşmalı markada her ay 1 küçük boy sıcak ya da soğuk kahve, akaryakıt alışverişlerinde geçerli her ay 100 TL hediye ediliyor.

Vodafone Red, yeni dönemde, tüm müşterilerine Çeşme'de ve Alaçatı'da anlaşmalı beach girişlerinde yüzde 50 indirim, UNIQ ve Alaçatı'da düzenlenecek toplam 38 Jolly Joker x Red yaz konserinde yüzde 50 indirimli bilet sunuyor.

Bunlara ek çok sayıda hizmetin sunulduğu Red'de iş birlikleri ve sunulan avantajlar artırılarak devam edecek.