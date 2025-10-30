Haberler

Putin'den Avrasya Ekonomi Forumu'nda İstanbul Vurgusu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Verona'da düzenlenen Avrasya Ekonomi Forumu'nda yaptığı konuşmada, ekonomik büyümenin Avrasya'da yoğunlaştığını ve İstanbul'un önemli bir iş ve kültür merkezi olduğunu belirtti. Forumda enerji, dijital ekonomi ve uluslararası işbirliği konularının ele alınacağı ifade edildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ekonomik büyümenin, önemli ulaşım ve ticaret yollarının kesiştiği Avrasya'da yoğunlaştığını belirterek, "İstanbul, Avrasya'nın iş ve kültür merkezleri arasında yer alıyor." dedi.

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Putin'in bu yıl 18'incisi düzenlenen Verona Avrasya Ekonomi Forumu katılımcılarına yönelik hazırlanan mesajına yer verildi.

Verona Avrasya Ekonomi Forumu'nun geçen yıllar içerisinde siyasetçiler, girişimler, bilim insanları ve uzmanların katıldığı önemli bir etkinliğe dönüştüğüne işaret eden Putin, "Forum kapsamında düzenlenen toplantılar, küresel ekonomideki acil sorunların derinlemesine tartışılmasına olanak tanıyor ve uluslararası işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunuyor." ifadesini kullandı.

Putin, forumdaki çalışmaların, çok kutuplu dünya düzenine geçiş sürecinde ayrı bir öneme sahip olduğunu belirterek, "Ekonomik büyümenin ana merkezleri ve önemli ulaşım ve ticaret yolları Avrasya'da yoğunlaşmıştır. İstanbul, Avrasya'nın iş ve kültür merkezleri arasında yer alıyor." ifadelerine yer verdi.

Forumun bu yılki teması "Yeni Ekonomik Gerçeklikler için Yeni Enerji" konusunun önemine işaret eden Putin, forumda enerji, dijital ekonomi, yatırım, bilimsel ve teknolojik inovasyon, ulaşım ve lojistik alanlarında işbirliğinin genişletilmesinin ele alınacağına dikkati çekti.

Çırağan Sarayı'nda başlayan ve yarın da devam edecek forum, İtalyan sivil toplum kuruluşu Associazione Conoscere Eurasia tarafından organize ediliyor.

Forum bu yıl "New Energy for New Economic Realities" (Yeni Ekonomik Gerçeklikler için Yeni Enerji) teması altında, "The Art of Innovation" (Yeniliğin Sanatı) sloganını taşıyor.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
Türkiye'nin gözü bu maçlarda! İşte dev derbileri yönetecek hakemler

Bahis skandalının gölgesinde oynanacak iki derbiye sürpriz atama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Anne, baba ve 2 evlada mezar olan binanın enkazından çıkan not yürekleri dağladı

4 kişiye mezar olan binanın enkazından çıkan not yürekleri dağladı
Tasma taktığı kadını sokaklarda gezdirdi! Kullandığı ifadeler de skandal

Tasma takıp sokakta gezdirdi! Kullandığı ifadeler de mide bulandırdı
Yarışmada sürpriz yakınlaşma: Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor

Gönlünü Pascal'a kaptırdı
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Ermenistan'da askerlik süresi 24 aydan 18 aya indirildi

Komşuda askerlik 18 aya indirildi ama keyif kaçıracak bir detay var
Pınar Altuğ'un kızı Su ilk kez podyuma çıktı

Annesinin yolundan gidiyor! Pınar Altuğ'un kızı ilk kez podyuma çıktı
Polisi dövmeye çalışan şahsın sonu: Gardaş tamam

Polise diklenip devamında dövmeye çalışan şahsın sonu
Yuvadan uçuyor! İşte Szymanski'yi radara alan takım

Yuvadan uçuyor! İşte Szymanski'yi radara alan takım
Galatasaray'dan devre arası bomba hamle! Dünya devinin yıldızı geliyor

Galatasaray'dan devre arası bombası! Dünya devinin yıldızı geliyor
Esenyurt'ta akraba aileler arasında kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Akraba ailelerin evlilik tartışması kanlı bitti
Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı
AB tescilli üründe hasat sürüyor, gramı 600 TL'ye dayandı

Dünyanın en pahalısı! Hasat başladı, gramı 600 lira
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.