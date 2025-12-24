Haberler

BTÜ mavi ekonomi politikalarının etkilerini araştıracak

Bursa Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Gökçe Çiçek Ceyhun, COST kapsamında 'RethinkBlue' projesinde çalışma grubu üyesi olarak yer alacak. Proje, mavi ekonomi politikalarının kıyı toplulukları üzerindeki etkilerini araştırmayı hedefliyor.

BTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökçe Çiçek Ceyhun, COST kapsamındaki "RethinkBlue" başlıklı projeye, çalışma grubu üyesi olarak seçildi. Prof. Dr. Ceyhun, mavi ekonomi politikalarının; kıyı toplulukları, insan refahı ve sosyo-ekolojik sürdürülebilirlik üzerindeki etkilerini araştıracak.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) akademisyenleri, geliştirdikleri projeler ve yer aldıkları uluslararası araştırma ağlarıyla, hem sektöre hem de bilim dünyasına katkı sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda BTÜ Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gökçe Çiçek Ceyhun, Avrupa Bilim ve Teknoloji İşbirliği (COST) kapsamındaki "Mavi Ekonomiyi Yeniden Düşünmek: Sosyo-ekolojik Etkiler ve Fırsatlar (RethinkBlue)" başlıklı eyleme, çalışma grubu üyesi olarak seçildi. RethinkBlue COST Eylemi, mavi ekonomi politikalarının, deniz odaklı ekonomik faaliyetlerin ve bunlara ilişkin yönetişim süreçlerinin, kıyı toplumları üzerindeki sosyal, ekonomik ve çevresel etkilerini yeniden değerlendirmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda, insan refahı, sosyal eşitlik, kıyı bölgelerinde ekonomik ve çevresel sürdürülebilirlik, gıda güvenliği ve iklim değişikliği gibi kritik konular, disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alınacak.

Atölyeler, seminerler, konferanslar düzenlenecek

Prof. Dr. Ceyhun, RethinkBlue COST Eylemi kapsamında 1 Numaralı çalışma grubunda yer alıyor. RethinkBlue kapsamında; toplantılar, araştırma atölyeleri, çevrimiçi seminer serileri, eğitim okulları ve uluslararası konferanslar aracılığıyla, mavi ekonomi alanında çalışan araştırmacılar ve paydaşlar arasında bilgi alışverişi ve kapasite geliştirme faaliyetleri yürütülecek.

Uluslararası uzmanlar aynı platformda buluşuyor

Avrupa'da bilimsel ve teknolojik araştırmaları destekleyen, araştırmacılar arasında iş birliğini teşvik eden uluslararası bir organizasyon olan COST Birliği, farklı ülkelerden bilim insanlarını aynı platformda buluşturarak bilgi ve deneyim paylaşımını güçlendiriyor. COST çalışma grupları, belirli tematik alanları derinlemesine incelemek üzere kurulan uluslararası araştırmacı ağları olarak faaliyet gösteriyor. Her çalışma grubu, kendi alt tema ve odak alanında uzmanlaşmış akademisyen ve araştırmacılardan oluşuyor.

Rektör Çağlar'dan tebrik

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Prof. Dr. Gökçe Çiçek Ceyhun'u tebrik ederek, "Üniversite olarak, akademisyenlerimizin küresel araştırma ağlarında etkin rol almasını son derece değerli buluyoruz. Prof. Dr. Gökçe Çiçek Ceyhun'un RethinkBlue COST Eylemi'nde çalışma grubu üyesi olarak yer alması, üniversitemizin bilimsel kapasitesinin ve uluslararası görünürlüğünün bir göstergesidir. Mavi ekonomi, sürdürülebilirlik ve kıyı toplumlarının geleceği gibi stratejik alanlarda yürütülecek çalışmaların, hem ülkemize hem de bilim dünyasına önemli katkılar sunacağına inanıyorum" dedi. - BURSA

