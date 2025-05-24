Prof. Dr. Cemal Zehir: Türk Devletleri arasında güçlü ticaret köprüleri oluşturulmalıdır

Tarımın stratejik önemini vurgulamak ve Türk Dünyası'nı tarımsal üretimde ortak politikalar etrafında buluşturmak amacıyla, TÜMBİFED (Türkiye Bürokrat ve İş İnsanları Federasyonu) ile Bursa Uludağ Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen Türk Dünyası Tarım Zirvesi, Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Prof. Dr. Cemal Zehir, "Birleşik Türk devletler topluluğunun stratejik analizi ve milletlerin rekabet avantajları açısından Türk dünyasında tarım politikası ve stratejileri" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Türk devletleri arasında stratejik bir işbirliği olması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Zehir, "Milli Strateji Geliştirme Süreci, ülkelerin uzun vadeli hedeflerine ulaşmak için kaynaklarını ve yeteneklerini nasıl kullanacağına dair bir plan geliştirme sürecidir. Bu süreç, iç ve dış çevre analizleri yaparak, fırsatları ve tehditleri belirlemeyi, güçlü ve zayıf yönleri değerlendirerek en iyi stratejilerin oluşturulmasını içerir. Bu sayede, rekabet avantajı elde edebilir" ifadelerini kullandı.

Kıyasıya rekabet, küreselleşme, kaybolan sınırlar ve yok olan kurallar başlığı altında özetlenebileceğini kaydeden Prof. Dr. Cemal Zehir, "Büyük Türk Milletinin Değerli Aydını Gaspıralı İsmail Bey'e ait olan "Dilde, Fikirde, İşte Birlik" idealinin gerçekleşebilir" diyerek sunumuna şu şekilde devam etti.

Birleşik Türk Devletler Topluluğunun Stratejik Analizi ve Geleceği

Birleşik Türk Devletler Topluluğu ülkelerinin satın alma gücü paritesine göre GSMH'sı 4 trilyon doları aşmış durumdadır. Yaklaşık GSMH'sı 2.2 trilyon USD'dir.

2024 yılı IMF Verilerine göre dünyanın 7. ekonomisi seviyesindedir.

Bağımsız Türk Cumhuriyetlerinin nüfusu 180 milyondur.

Kendi içinde ticaret potansiyeli 70 milyar dolar seviyesindedir.

Bu artış hızla katlanarak 2030'larda 100 milyar doları aşabilir.

Türk Dünyası 4.823.000 km² alandır.

Birleşik Türk Devletler Topluluğunun Stratejik Analizi ve Geleceği

Türk dünyası ortak alfabeyi hızla yürürlüğe koyarak yaygın kullanımını sağlamalıdır. Böylece

Türk dünyasında dilde, işte, fikirde birliğin oluşması hızlanacaktır.

Türk Dünyasının iç birliğinin en önemli parametresi ekonomikliktir. Ekonomik iş birlikleri gelişmeden Türk Dünyası Birliği konuşmaların ötesine geçemez.

Bu amaçla yaklaşık 35 yıldır ortak bir çalışma kültürü inşa etmeye çalışıyoruz.

Ekonomik Rekabet Açısından Birleşik Türk Devletler Topluluğunun Stratejik Analizi ve Geleceği

Türk devletleri arasında güçlü ticaret köprüleri oluşturmak aynı zamanda geleceğe yani Turan'a giden yol köprüsü kurmaktır. Mevcut ekonomik potansiyelin artırılması, tarifeler arasındaki entegrasyonun derinleştirilmesiyle mümkün hale gelebilecektir. Türk kimliği çatısı altında Türk Devletleri gümrük, ticaret, tarım, eğitim, ulaştırma ve pek çok alanda işbirliğine gitmelidir. Türk devletlerinin iş insanlarının ekonomik ağlarını geliştirmek ve güçlendirmektir. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Özbekistan, Macaristan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında ticaret, yatırım, üretim ve finansman ilişkilerini geliştirecek sanayi, dijital, enerji kurumsal destekleyen bir platformlar arzulamaktayız.