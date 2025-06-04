Power Summit'te Türkiye vurgusu

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, Türkiye'nin batarya konusunda atmış olduğu adımların Avrupa ile kıyaslandığında daha ileri bir noktada olduğunu belirtti.

Erdoğan, Eurelectric tarafından Brüksel'de düzenlenen ve Avrupa elektrik enerjisi sektörünü bir araya getiren Power Summit programında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Batarya sistemlerinin elektrik şebekelerine entegrasyonu ve bunun elektrik sistemleri üzerindeki etkilerine ilişkin bir toplantı yapıldığını belirten Erdoğan, çok sayıda şebeke işletmecisinin katıldığı toplantıda, ülkelerin batarya çözümlerini nasıl ele aldıklarına ilişkin farklı değerlendirmeleri dinleme imkanı bulduklarını söyledi.

Erdoğan, " Türkiye'nin batarya konusunda atmış olduğu adımlar Avrupa ile kıyaslandığında daha ileri bir noktada." dedi.

Türkiye'nin rüzgar ve güneş santrallerinin sisteme bağlantısını batarya kapasitesiyle ilişkilendirerek bir adım attığına işaret eden Erdoğan, sektördeki bu dönüşümün de bir maliyeti olduğunu dile getirdi.

"Elektrifikasyon Avrupa için bir zorunluluk"

Elektrifikasyonun AB için bir politik tercih olmadığını belirten Erdoğan, "Elektrifikasyon Avrupa için bir zorunluluk. Avrupa ancak elektrifikasyonda belli bir aşamaya gelirse rekabetçiliğini koruyabilir fakat Avrupa'nın o rekabetçiliğini koruyabilmesine giden yolun da bir maliyeti var." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, Avrupa'daki tartışmaların odağında sanayinin rekabetçiliğini korumak olduğunu ifade ederek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın herhangi birini dışlamadan bütün enerji kaynaklarını dikkate alan bir dönüşümün gerekliliğini vurgulamasının Avrupa'da da karşılığı olduğunu söyledi.

Eurelectric çalışmalarında enerji dönüşümünü sağlayabilmek için yıllık 55-65 milyar avro yatırımın sadece dağıtım şebekelerine yapılması gerektiğine dikkati çeken Erdoğan, bu seviyede bir yatırımın finansmanının bütün ülkeler açısından önemli bir soru işareti olduğunu dile getirdi.

"Şebekeler meselesini tartışmalıyız"

Erdoğan, Türkiye'nin ciddi anlamda yenilenebilir kapasitesini artırmak istediğine işaret ederek, "2035'e kadar bugünkü yenilenebilir kapasitemizi üçe katlamak, 40 bin megavattan 120 bin megavata çıkarmak istiyoruz. Bütün bunların hepsini yaparken esas itibarıyla üretim tarafıyla ilgili şeyleri konuşuyoruz ama bunun arka planında bu üretim tesislerinin faaliyet göstereceği şebekeler meselesini de daha fazla tartışmamız gerekiyor." dedi.

Avrupa'da İspanya ve Portekiz'deki elektrik sisteminin çökmesiyle birlikte daha fazla gündeme gelen bir konunun sistem güvenliği olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Artık öyle bir noktaya geldik ki elektrik şebekeleri ulusal güvenlikle ilgili bir çerçeveye oturuyor. Elektrik sistemimiz güvenli bir şekilde işliyorsa, ulusal güvenliğimizle ilgili pozitif taraftasınız ama elektrik şebekelerimizde sorun varsa, ulusal güvenliğimiz de tehdit altına giriyor." diye konuştu.

Erdoğan, İspanya ve Portekiz'deki sorununun arkasındaki temel meselelerden birinin de sistemde yeteri kadar eylemsizlik kütlesi ve döner gücün bulunmaması olduğunu ifade ederek, enerji dönüşümünde bugünün teknolojilerinin yarının ihtiyaçlarına cevap verecek biçimde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye elektrik sisteminin çok büyük olduğunu dile getiren Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa ile elektrik enterkoneksiyonunun belirli bir sınırı olduğunu ve burada daha fazla esnekliğe ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

"Avrupa enerji gündemini yakından takip ediyoruz"

Türkiye Elektrik Sanayi Birliği Genel Sekreteri Ayten Sümer de Power Summit'in tek yıllarda Brüksel'de, çift yıllarda farklı ülkelerde yapıldığını belirterek, " Türkiye'den bir heyet olarak burada yerimizi aldık. Ülkemiz elektrik enerji sektörüyle diğerleri arasında ikili temasları yürütüyoruz." dedi.

Sümer, Avrupa'da enerji alanında yaşanan dönüşümün içinde yer almak istediklerini dile getirerek, "Avrupa enerji gündemini biz de çok yakından takip ediyoruz. Hatta belli konularda Türkiye olarak daha öndeyiz, dağıtımda ve üretimde ilerideyiz. Kurulu gücümüz olan yaklaşık 120 gigavatın, yüzde 60 civarı yenilenebilir enerjiden elde ediliyor. Eurelectric raporlarında da Türkiye olarak yer alıyoruz. Bu kuruma tam üye statüsündeyiz." diye konuştu.

Elektrik Üretim AŞ Strateji Geliştirme Daire Başkanı Yücel Kartal da "Avrupa Elektrik İletim Sistemi Operatörleri Ağı adlı AB elektrik ve konektif sistemlerine üye ülkelerden birisiyiz. Dolayısıyla AB elektrik sektöründe yaşanabilecek her türlü gelişme doğrudan Türkiye'yi ilgilendiriyor." ifadesini kullandı.

AB'de enerji alanındaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Kartal, Türkiye'nin elektrik piyasasının birçok Avrupa ülkesindeki piyasanın önünde olduğunu söyledi.

Kartal, AB'nin elektrik piyasasına yönelik ortaya koyduğu mevzuatın Türkiye'yi de etkilediğini sözlerine ekledi.