Polis, öğretmen, hemşire! Yüzde 30 zam sonrası kim ne kadar alacak? İşte yeni maaş tablosu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında dün memur ve emekli maaş artışı için açıkladığı yüzde 25 rakamını yüzde 30'a çıkarttı. Peki Erdoğan'ın verdiği müjdeyle birlikte memur ve emeklilerin yeni maaşları ne kadar oldu? İşte memur, memur emeklileri, SSK ve Bağkur emeklilerinin zamlı maaşları...

2022 yılının son verisi olan aralık ayı enflasyon rakamları dün açıklandı. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre, enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 1.18, yıllık bazda ise yüzde 64.27 oldu. Bu veriyle birlikte memur ve emeklilerin alacağı zam oranı da belli oldu.

MEMUR VE EMEKLİNİN MAAŞ ARTIŞI YÜZDE 30'A YÜKSELTİLDİ

Enflasyon verileri sonrası memur ve memur emeklileri ocakta toplam yüzde 16.47, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15.40 zam almaya hak kazandı. Ancak bu oranların üstüne refah payı da eklendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve emeklilerin maaş zammının yüzde 25 olacağını müjdelerken, bugün partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamayla yüzde 25'lik maaş artışının yüzde 30'a yükseltildiğini duyurdu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan en düşük emekli maaşının da 5 bin 500 TL olduğunu açıkladı. İşte yüzde 30'luk zamma göre yeni maaşlar;

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

Önceki maaş: 9 bin 105 TL

Zamlı maaş: 11 bin 836 TL

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ AYLIĞI

Önceki maaş: 6 bin 78 TL

Zamlı maaş: 7 bin 901 TL

EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIĞI

SSK 2000 sonrası şu anki maaş: 3 bin 500 TL

Zamlı maaş: 5 bin 500 TL

SSK 2000 öncesi şu anki maaş: 4 bin 867 TL

Zamlı maaş: 6 bin 327 TL

Bağ-Kur tarım şu anki maaş: 3 bin 500 TL

Zamlı maaş: 5 bin 500 TL

Bağ-Kur esnaf şu anki maaş: 4 bin 196 TL

Zamlı maaş: 5 bin 500 TL

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