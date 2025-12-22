Haberler

Piyasaları hareketlendiren iddia: Türkiye'nin 3 dev bankası birleşiyor

Piyasaları hareketlendiren iddia: Türkiye'nin 3 dev bankası birleşiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2020 yılında kamuya ait sigorta şirketlerinin Türkiye Varlık Fonu çatısı altında birleşmesiyle kurulan Türkiye Sigorta'nın ardından, benzer bir birleşme modelinin kamu katılım bankaları için de gündeme geldiği öne sürüldü. Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve kuruluş aşamasındaki Halk Katılım'ın tek çatı altında toplanmasının planlandığı ifade edildi.

  • Türkiye Varlık Fonu çatısı altında Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Halk Katılım Bankası'nın tek bir banka olarak birleştirilmesi planlanıyor.
  • Halk Katılım Bankası'nın şubat ayında faaliyete başlaması bekleniyor.
  • Katılım bankalarının toplam bankacılık sektörü hacmindeki payı yaklaşık yüzde 10'a ulaştı.

2020 yılında Ziraat Sigorta, Halk Sigorta ve Güneş Sigorta'nın birleşmesiyle kurulan Türkiye Sigorta, aradan geçen 5 yıla rağmen müşteri portföyünü ve kârlılık oranlarını hızla artırmayı sürdürüyor.

KAMU BANKALARI İÇİN DE BENZER BİR MODEL GÜNDEMDE

Türkiye Varlık Fonu (TVF) bünyesinde hayata geçirilen bu birleşmenin ardından ekonomi yönetimi, benzer bir modeli Türkiye'de faaliyet gösteren kamu katılım bankaları için de gündemine aldı.

PİYASALARI HAREKETLENDİREN İDDİA

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör'ün haberine göre, halen faaliyet gösteren Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım Bankası ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) faaliyet izni alan ve şubat ayında faaliyete başlaması beklenen Halk Katılım Bankası'nın bu birleşme planına dahil edilmesi öngörülüyor.

TEK BANKA OLARAK HİZMET VERECEK

Planlanan modelde, üç kamu katılım bankasının Türkiye Sigorta'da olduğu gibi Türkiye Varlık Fonu çatısı altında toplanarak, belirlenecek yeni bir isimle tek banka olarak hizmet vermesi hedefleniyor. Kamuoyunda "faizsiz bankalar" olarak bilinen katılım bankaları, son yıllarda artan taleple birlikte bankacılık sektöründeki payını yükselterek toplam hacmin yaklaşık yüzde 10'una ulaştı. Ekonomi yönetiminin, sektöre yönelik bu ilgiyi dikkate alarak üç bankanın faaliyetlerini tek çatı altında birleştirmeyi ve bu yolla ölçeği daha da büyütmeyi amaçladığı belirtiliyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
2026 yılı bütçesi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi

2 aylık maraton sona erdi, 2026 yılı bütçesi Meclis'te kabul edildi
Meclis'te AK Parti ve CHP'li vekiller arasında yumruklu kavga

Milletvekilleri Meclis'te birbirine girdi! Yumruklar havada uçuştu
CHP'li Emir, Varank'ın üzerine yürüdü, meclis karıştı

kavganın fitilini ateşleyen vekil CHP'den, Varank'ın üzerine yürümüş
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıB.Volkan T.:

Vatandaşın hayrına bir şey yoktur heyecanlanmayın...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Diego Simeone'den kafa karıştıran Sörloth açıklaması

Fenerbahçelilerin hayallerini yıktı
Hollywood yıldızı James Ransone hayatını kaybetti

Ünlü oyuncudan kahreden haber! Sırlarıyla veda etti
Galatasaray maçı sonrası olay sözler: Hakem bize söylemişti

Maç sonrası olay yaratacak sözler: Hakem bize söylemişti
Manisa'da eşini öldürüp tarlaya attı, İran'a kaçarken sınırda yakalandı

Manisa'da öldürüp tarlaya attı, İran'a kaçarken sınırda yakalandı
Diego Simeone'den kafa karıştıran Sörloth açıklaması

Fenerbahçelilerin hayallerini yıktı
Meclis üyesini sıkıştırdı, aracına saldırıp hakaretler savurdu

Meclis üyesini sıkıştırdı, aracına saldırıp hakaretler savurdu
Hülya Avşar 4 yıl aradan sonra setlere döndü

Avşar kızı setlere döndü! Oynadığı karakter şimdiden çok konuşuluyor
Siirt'te öldürülen Gülhan Börülce'nin katili en yakınından çıktı

Önce bıçakladı, sonra başsağlığı diledi: İfadede dikkat çeken detay
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Türker'in çıplak arandığı iddiasını yalanladı

Gözaltında çıplak arama iddiası! Kurumdan beklenen açıklama geldi
Eşini sokak ortasında katletti, elini kolunu sallayarak kayıplara karıştı

Sokak ortasında katletti, elini kolunu sallayarak kayıplara karıştı
ABD üçüncü Venezuela petrol tankerine de el koydu

ABD'yi durdurmak mümkün değil, 3. tankere de el koydu!
Altın dolu çantayı iade eden çocuklara Bakan Kacır'dan ödül

Altın dolu çantayı iade eden çocuklara Bakan Kacır'dan ödül
Bir tutamı yetiyor, tüm hastalıkları gelmeden geri gönderiyor

Bir tutamı yetiyor, tüm hastalıkları gelmeden geri gönderiyor
title