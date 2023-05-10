Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,80 azalışla 4.499,69 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 36,50 puan değer kaybetti.

Dün 4.536,20 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 8,28 puan ve yüzde 0,18 değer kazanarak 4.544,48 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 4.485,83, en yüksek ise 4.551,22 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,10, sanayi endeksi yüzde 0,98, teknoloji endeksi yüzde 1,31 ve hizmetler endeksi yüzde 1,37 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 28'i yükseldi, 69'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri İş Bankası (C), Koç Holding, Şişecam, Türk Hava Yolları ve Tüpraş oldu.

Altının onsu 2.029 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 15,22, bileşik getirisi yüzde 15,80 seviyelerinde.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0960, sterlin/dolar paritesi 1,2620 ve dolar/yen paritesi 135,2 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 19,5390 liradan, avro 21,4130 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 azalışla 2.029 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,2 azalışla 76,3 dolardan işlem görüyor.