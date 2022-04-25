Vatandaş evine alamazken birileri çuval çuval soğanı ormanlık alana atıp gitti - Haberler

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Vatandaş evine alamazken birileri çuval çuval soğanı ormanlık alana atıp gitti

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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İstanbul Pendik'te bulunan ormanlık alana kimliği belirsiz kişiler tarafından çuval çuval soğan atıldı. Soğanların bir kısmı köylüler tarafından toplanırken, kalanlar ise çürümeye terk edildi.

Pendik Kurna Köy'de bulunan ormanlık alana çuvallarla atılmış halde çürümeye terk edilmiş soğanlar bulundu. İddiaya göre, pahalıya satmak için stok yapan satıcıların soğanların filizlenmesi üzerine soğanları ormanlık alana attıkları belirtildi.

Köylüler ormanlık alanda bulup evlerine götürdü! Çuval çuval soğanları çürümeye terk etmişler

KÖYLÜLER TEPKİ GÖSTERDİ

Ormanlık alana atılan ve 50 kilogramlık çuvallar içerisinde bulunan soğanların bazıları köylüler tarafından götürüldü. Götürülmeyen çuval çuval soğanlar ise çürümeye terk edildi. Satılmayarak Soğanların ormanlık alana atılmasına köylüler tepki gösterdi.

Köylüler ormanlık alanda bulup evlerine götürdü! Çuval çuval soğanları çürümeye terk etmişler

"BU İNSANLIK DIŞI BİR ŞEY"

Kurna Köy sakinlerinden Celal Yıldırım, "Mühim olan bunu atacağına ucuza vermek 10 TL diyeceğine 5 TL de millet yesin. Hem milli olarak bir zarar yaşamayız hem de vatandaş uygun fiyatla almış olur. Bu insanlık dışı bir durum, atanı sahibini görsem gırtlağını sıkarım. Bu çok acı bir durum. Ben geçen gün kilosunu 9 TL ye soğan aldım yazık günah değil mi, atmanın ne kıymeti var, malımızı azaltarak yok diyerek pahalıya satıyorlar. Şu anda gerçekten tüylerim diken diken oldu şu vaziyeti görünce bunu yapana insan diyemem. Bedavaya değil en azından 1,2 TL'ye versen köylüye, köylü bunu değerlendirir nasıl alır 2 TL'ye soğanı diker çoğaltır" dedi.

İşte ormanlık alanda çekilen o kareler;

Köylüler ormanlık alanda bulup evlerine götürdü! Çuval çuval soğanları çürümeye terk etmişler

Köylüler ormanlık alanda bulup evlerine götürdü! Çuval çuval soğanları çürümeye terk etmişler

Köylüler ormanlık alanda bulup evlerine götürdü! Çuval çuval soğanları çürümeye terk etmişler

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Soğan Fiyatları, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Haberler

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