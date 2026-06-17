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Pegasus Orta Doğu Uçuşlarına Yeniden Başladı

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ABD ile İran arasında 107 günlük çatışmaları sona erdiren mutabakat zaptının imzalanmasının ardından Pegasus, Ortadoğu uçuşlarına yeniden başladığını duyurdu. Şirket, Amman, Bağdat, Beyrut, Doha, Dubai, Erbil, Abu Dhabi, Şarjah gibi birçok noktaya uçuşlarını başlatırken, 22 Haziran'da Damman ve 23 Haziran'da Bahreyn uçuşlarını gerçekleştirecek.

ABD ile İran arasında yapılan anlaşma sonrası Pegasus, Orta Doğu uçuşlarına yeniden başladığını açıkladı.

ABD ile İran arasında 107 gündür devam eden çatışmaları sona erdirecek mutabakat zaptının imzalanmasının ardından havayolu şirketleri Orta Doğu uçuşlarına yeniden başlatma kararı aldı. Bu kapsamda Pegasus, sanal medya hesabından 'Ortadoğu uçuşlarımız yeniden başladı' paylaşımında bulundu.

Havayolu şirketi, Amman, Bağdat, Beyrut, Doha, Dubai, Erbil, Abu Dhabi, Şarjah uçuşlarına başlarken, 22 Haziran'da Damman ve 23 Haziran'da ise Bahreyn uçuşlarını gerçekleştireceğini bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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