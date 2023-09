Pasifik GYO'nun "Next Level İstanbul" projesi satışa sunuluyor

Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın (GYO) İstanbul'a yepyeni bir mimari anlayış getiren projesi Next Level İstanbul satışa sunuluyor.

Pasifik GYO açıklamasına göre, İstanbul'un tam kalbinde, Levent'in Etiler girişinde yükselen Next Level İstanbul, doğayla uyumlu ve insan yaşamını odağına alan yenilikçi özellikleri ve Next Level çizgisiyle İstanbul'un yeni "sembol"ü olmaya hazırlanıyor.

Kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik tasarlanmış kompakt ve fonksiyonel spor alanları ve sosyal mekanların da tüm detaylarıyla planlandığı Next Level İstanbul'da çocuklar için hem açık hem de kapalı ortamda "eğlendirerek eğitim" alanları yer alacak.

Next Level İstanbul'da konut sakinleri ve ofis çalışanlarının ücretsiz faydalanabileceği konforlu ve donanımlı ortak çalışma alanları, yarı açık havuz, spor salonu, vitamin bar, sauna, masaj odası, buhar odası, şok duş alanlarının yer aldığı SPA, çok amaçlı yoga-pilates stüdyosu ile squash salonu da bulunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pasifik GYO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, Next Level İstanbul projesini tasarlarken en önemli çıkış noktalarının Next Level çizgisini dünyanın en güzel metropollerinden biri olan İstanbul'a yakışır şekilde yansıtmak olduğunu ifade etti.

İstanbul'un değerine değer katacak ve geleceğe iz bırakacak sembol bir yapı yapmak için titizlikle çalıştıklarının altını çizen Erdoğan, "Biz Next Level markasını sıradan bir marka olarak kullanmıyoruz, yanına eklediğimiz ismin 'next level'ını tasarlıyoruz. Dünya metropollerinin en güzellerinden biri olan İstanbul'da ilk Next Level projesini geliştirmek için şehrin en özel yerini araştırdık.

Aradığımız özelliklere tam olarak sahip araziyi bulduk ve Next Level'ı Levent'e getirdik. Next Level İstanbul, Levent bölgesine eşsiz bir değer katarken, İstanbulluların şehir yaşamını beklentilerinin çok üzerinde zenginleştirecek. Kısacası Levent'i ve dolayısıyla İstanbul'u 'next level'a taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Sadece Levent'in değil İstanbul'un Next Level'ını yaptıklarının aktaran Erdoğan, "Bu nedenle projemize şehrimizin adını verdik, Next Level İstanbul. Dünyada mimarinin son trendlerinde var olan, ancak İstanbul'da bulunmayan unsurları, İstanbul'un güzelliğine yakışır bir şekilde projemize dahil ediyoruz. Bu şekilde, 'dünya metropolü İstanbul'a level atlatıyoruz' iddiasını ortaya koyuyoruz." açıklamasını yaptı.

Next Level İstanbul sakinlerinin şehrin merkezinde eşsiz bir doğa keyfi yaşayacağına dikkat çeken Erdoğan, şunları aktardı:

"Özellikle pandemiden sonra doğanın ve açık hava yaşam alanlarının önemi daha iyi anlaşıldı. Next Level İstanbul'la hem konut hem de ofis sakinlerimize şehrin merkezinde bahçe keyfi fırsatı sunmak için tüm projemizi oldukça büyük bahçe ve teraslarla donattık.

Gün ışığından daha fazla yararlanmak için de kat yüksekliğini konutlarda dört buçuk metre, ofislerde ise altı buçuk metre olarak tasarladık. Yeşili bütün cepheye yaydığımız ve ahşabın sıcaklığından yararlandığımız dış cephe tasarımımız ile İstanbul'un en özel projesini hayata geçirmenin ve bu mimariyi de İstanbul'un en değerli lokasyonu ile taçlandırmanın gururunu yaşıyoruz."

"Projedeki birçok detay insan odaklı tasarımın bir göstergesi"

Fatih Erdoğan, teknik destek, güvenlik, teknolojiyle donatılmış güçlü altyapı, iyi planlanmış park alanları, depolar, dijital uygulamalar ve akıllı ev sistemi gibi projedeki birçok detayın insan odaklı tasarımın bir göstergesi olduğunu aktardı.

Erdoğan, "Her bloka özel resepsiyon hizmetinin yanı sıra, istedikleri anda günlük ihtiyaçlarını karşılayacak özel görevli ve vale hizmeti Next Level İstanbul sakinlerinin hayatını kolaylaştıracak. Modern site yaşantısının gereği olan akıllı ev sistemi ile yaşam konforunun üst düzeye çıkacağı Next Level İstanbul'da her daire için planlanan 1 adet elektrikli araç şarj istasyonu, sığınak alanları, kamera ve kartlı geçiş sistemleri, özel güvenlik hizmetleri, her daireye özel depo, güçlü internet bağlantısı, full kapasiteli jeneratör, ofisler için özel arşiv/depo alanları gibi donanımlar da yer alacak." açıklamasını yaptı.

Next Level İstanbul sakinlerinin Levent gibi şehrin en hareketli ve yoğun yerinde bile park sorunu yaşamayacağının altını çizen Erdoğan, 630 araç kapasiteli otoparkta 1+1, 2+1daireler için en az iki, 3+1 ve 4+1 daireler için en az üç adet park yeri olacağını, ofislere ise büyüklüklerine göre park alanları ayrılacağını vurguladı.

Next Level İstanbul ofislerinin de iç mekan kadar dış mekan kullanımı sağlayan geniş terasları ve balkonlarıyla dikkati çektiğini ifade eden Erdoğan, Büyükdere Caddesi tarafında yatay olarak konumlandırılan, 3 katlı bağımsız binalardan oluşan ofislerin, dış dünyayla ilişki kuran mimarisiyle metropol yaşam tarzını sevenlere ve sosyal yaşamın ortasında olmak isteyenlere hitap ettiğini belirtti.

Tüm projede olduğu gibi, ofislerde de gelişmiş altyapı, teknolojik donanım, kendi bloklarına özel otopark alanları, asansör ve merdiven alanları bulunduğunu vurgulayan Erdoğan, ofis sahipleri ve çalışanlarının istedikleri takdirde güvenlik, temizlik, konsiyerj ve vale gibi yüksek standartlardaki hizmetlerden yararlanabileceğinin altını çizdi.