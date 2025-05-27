Operasyon yapılan Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı 200 milyon liraya yalı satın almıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Papara adlı elektronik para kuruluşunun sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın yasa dışı bahis örgütünün lideri olduğu ve2016 yılından itibaren faaliyet izniyle çalışan Papara Elektronik Para A.Ş.'nin, yasa dışı bahis para trafiğine ön ayak olduğu, yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerini Papara üzerinden gerçekleştirdiği ayrıca, Papara Elektronik Para A.Ş. nezdindeki hesapların, yapılan kripto borsa işlemleri ve yasa dışı bahisle ilgili her bir transfer aşamasında ücret tahsil edebildiği, bu hesaplarla ilgili incelemelerin sonradan yapılmasının bahis işlemlerini aksatmadığı gibi, şirketin bu işlemlerden gelir elde ettiği belirlendi.

MASAK RAPORUNDA ORTAYA ÇIKTI

MASAK raporlarında yer alan tespitlere göre Papara Elektronik Para A.Ş.'nin işlemleri, yasa dışı bahis suçu işlemlerini ihtiva eden işlemleri de kapsadığı, işlemlerin yasa dışı bahis suçunun işlenmesinde Papara Elektronik Para A.Ş.'nin sistematik ve yoğun bir şekilde kullanılarak bu suçun işlenmesini kolaylaştırdığı anlaşıldı.

YASA DIŞI BAHİS ÖRGÜTLERİYLE ANLAŞMA SÜRECİNDE OLDUĞU DEĞERLENDİRİLDİ

Yapılan çalışmalarda, Papara sistemleri üzerinden açılan toplam 26 bin 12 hesabın, 102 farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesinde kullanıldığı; bu hesaplardan elde edilen yasa dışı finansal hacmin yüksek tutarlı olduğu belirlendi. Bu meblağların, platform aracılığıyla 274 farklı banka hesabına aktarıldığı; ardından suç gelirlerinin 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı, ayrıca tespit edilen 5 kripto cüzdan hesabı sahibinin yasa dışı bahis örgütü liderleriyle iş birliği içinde olduğu anlaşıldığı ve Papara isimli ödeme kuruluşunun, yasa dışı bahis örgütleriyle bir anlaşma süreci içerisinde olduğu değerlendirildi.

TMSF KAYYUM OLARAK ATANDI

Soruşturma kapsamında 27 Mayıs'ta 13 şüpheliye yönelik eş zamanlı gözaltı kararı verildi. Örgüt lideri ve örgüt üyelerine ait, başta PPR Holding Anonim Şirketi olmak üzere toplam 8 şirket, yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve villaya yönelik mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulandı. El konulan PPR Holding A.Ş. ve diğer şirketlere İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararı ile TMSF kayyum olarak atandı.

BOĞAZ'IN "EN GÜZEL KIRMIZISI"NI SATIN ALMIŞTI

Operasyonla ilgili bu gelişmeler yaşanırken Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı için gözaltı kararı verildi. Karslı, 2023 yılında kırmızı rengiyle hemen fark edilen Sipahiler Ağası Mehmet Emin Ağa Yalısı'nı 200 milyona alması ile dikkat çekmişti. Sipahiler Ağası Mehmet Emin Ağa Yalısı aşı boyalı rengiyle Boğaz'ın en dikkat çeken yapılarından biri.

TRABZONSPOR STADININ İSİM SPONSPOR

200 milyon TL'ye Boğaz'da yalı aldığı haberleriyle gündeme gelen Ahmed Faruk Karslı'nın sahibi olduğu Papara aynı zamanda Trabzonspor'un stadının isim sponsoru.

AHMED FARUK KARSLI KİMDİR?

17 yaşında kurduğu ilk şirketini 19 yaşında satarak girişimcilik kariyerine başlangıç yapan Ahmed Faruk Karslı, farklı sektörlerde bazı girişimlere imza atmasıyla biliniyor. Hukuk Fakültesi mezunu olan Ahmet Faruk Karslı aynı zamanda serbest avukat olarak görev alıyor.

2015 yılında Papara Elektronik Para A.Ş.'yi (Papara) kuran Karslı, 2020-2022 yılları arasında Papara CEO'su olarak görev yaptı.

2021 yılında PPR Holding'in kuruluşuna liderlik etti.

Ahmed F. Karslı, Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürmeye devam ederken, Şubat 2025 itibarıyla Papara'da CEO'luk görevini devraldı.