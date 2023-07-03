Özbekistan'da iş ve yatırım fırsatları toplantısı düzenlendi

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği tarafından düzenlenen toplantıda, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan ile gözlemci ülkelerin ticaret ve sanayi odaları üst düzey yöneticileri bir araya geldi. Toplantıda, Özbekistan'da yabancı yatırımcılara tanınan imtiyazlar ve üye ülkeler arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi konuları ele alındı.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği'nce " Özbekistan'da iş ve yatırım fırsatları" konulu toplantı düzenlendi.

Türk Devletleri Teşkilatı'na (TDT) üye Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan ile gözlemci ülkeler Türkmenistan, Macaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ticaret ve sanayi odaları üst düzey yöneticilerinin katıldığı toplantıda Özbekistan Gençlik ve Spor Bakanı Atham İkramov, TDT Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman ve Türk Yatırım Fonu Başkanı Baghdad Amreyev de hazır bulundu.

Toplantının açılışında konuşan İkramov, Özbekistan'ın TDT ve ona bağlı kuruluşların faaliyetlerinde faal olarak yer aldığını kaydederek, söz konusu toplantının da bunun bir göstergesi olduğunu belirtti.

İkramov, son dönemde ülkesinde yabancı yatırımcıların iş ve yatırım yapmalarını teşvik etmek için önemli kararlar alındığını ifade ederek, bu kararların yabancı yatırımcılara belirli imtiyazlar tanıdığını vurguladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı Ali Kopuz da son dönemde gerçekleştirilen önemli reformlarla ata yurdu Özbekistan'ın yatırımcılar için cazip hale geldiğini kaydederek, "Özbekistan, günümüzde bölgenin "parlayan yıldızı" haline gelmiştir." dedi.

Kopuz, ticarette önemli konulardan birinin kara gümrük kapıları olduğunu anımsatarak, TOBB olarak, bunları yenileme ve işletme konusunda büyük tecrübe ve başarılarının olduğunu vurguladı.

Üye ülkelerin büyük bir küresel güç olduğunu ve bu gücü harekete geçirmek için önce ülkeler arasındaki iktisadi entegrasyonun güçlendirilmesi, ikili serbest ticaret veya tercihli ticaret anlaşmalarının tamamlanması gerektiğini kaydeden Kopuz, Türkiye olarak Azerbaycan ve Özbekistan ile böyle anlaşmalarının olduğunu anımsatarak, "Biz önce, ülkelerimiz arasındaki ticari engelleri kaldırmalı, birbirimizle ticareti artırmalıyız." diye konuştu.

TDT Genel Sekreter Yardımcısı Kocaman da son dönemde örgüte üye ülkelerin dünya ülkeleriyle ticaretinin 700 milyar doları aştığını, üye ülkeler arasındaki karşılıklı ticaretin ise henüz 30 milyar dolar seviyesinde olduğunu kaydederek, bu rakamın teşkilatın gerçek potansiyelini yansıtmadığını dile getirdi.

Bu çerçevede önlerinde yapılacak çok işlerinin olduğunu kaydeden Kocaman, üye ülkelerin cumhurbaşkanlarının verdikleri en önemli talimatların ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi doğrultusunda olduğunu aktardı.

Toplantıda, Özbekistan'da iş ve yatırım fırsatlarının yanı sıra üye ülkeler arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesiyle ilgili konular da ele alındı.??????