ÖTV zammı sonrası ilandaki araçların fiyatları tek tek değişiyor

ÖTV zammı sonrası ilandaki araçların fiyatları tek tek değişiyor
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Resmi Gazete'de yayımlanan yeni ÖTV düzenlemesiyle elektrikli otomobillerin vergisi yüzde 10'dan yüzde 25'e çıkarıldı, bazı lüks araçlarda ise ÖTV yüzde 50'ye yükseldi. Motor hacmine ve matrahına göre kademeli oranlar belirlendi. Bazı araçlarda yüzde 5-10 arası vergi indirimi yapılırken, ikinci el piyasasında ise fiyatlar yükselmeye başladı.

Otomobil almayı planlayanlar için yeni ÖTV düzenlemesi dikkat çekici değişiklikler getirdi. Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme, araçların motor hacmi, vergisiz satış fiyatı (matrah), yakıt tipi, emisyon değeri ve menzil özelliklerine göre kademeli vergi yapısı oluşturdu.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA VERGİ ARTTI

Yeni düzenlemeyle elektrikli otomobillerde ÖTV oranı yüzde 10'dan yüzde 25'e yükseltildi. Lüks arazi araçları ise kamyonet gibi vergilendirilirken ÖTV oranı yüzde 4'ten yüzde 50'ye çıkarıldı.

İKİNCİ EL FİYATLARI YÜKSELDİ

ÖTV oranlarındaki artış, ikinci el otomobil piyasasına da yansıdı. İlan sitelerinde araç fiyatlarının yükselmesi sosyal medyada tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar bu artışları normal karşılarken, bazıları tepki gösterdi.

İşte ÖTV artışı sonrası ilanlardaki değişimler;

ÖTV zammı sonrası ilandaki araçların fiyatları tek tek değişiyor

ÖTV zammı sonrası ilandaki araçların fiyatları tek tek değişiyor

ÖTV zammı sonrası ilandaki araçların fiyatları tek tek değişiyor

YENİ ÖTV ORANLARI

Motor hacmi 1400 cc'yi geçmeyen araçlar:

  • Matrahı 650 bin TL'yi aşmayanlar: %70
  • 650 bin-900 bin TL arası: %75
  • 900 bin-1,1 milyon TL arası: %80
  • Diğerleri: %90

Motor hacmi 1400-1600 cc arası araçlar:

  • Matrahı 850 bin TL'yi aşmayanlar: %75
  • 850 bin-1,1 milyon TL arası: %80
  • 1,1-1,65 milyon TL arası: %90
  • Diğerleri: %100

HANGİ MODELLERİN FİYATI DEĞİŞECEK?

Düzenlemeye göre motor hacmi 1.6 litrenin altında olan bazı araçların ÖTV oranları yüzde 5 ila 10 arasında düşecek.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlemenin cari açığı azaltma amacı taşıdığını belirterek, bazı modellerde ÖTV'nin 5-10 puan indirildiğini, bazılarında ise 10-20 puan arttırıldığını açıkladı. Düzenlemenin yıllık enflasyona etkisinin sadece 0,0019 puan olacağı öngörüldü.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (41)

Haber Yorumlarıyunussbayern:

İsrail gazzeyi vuruyor, Tayyip de halkını sömürüyor

Yorum Beğen372
Yorum Beğenme36
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Haber YorumlarıSeyhmus Aydin:

Doğru söylüyor onlar açık açık vuruyor ama bizimki içten vuruyor

yanıt109
yanıt10
Haber Yorumlarıgunay yanug:

zamların babası reisdir.......UTANMAZLAR ,YÜZSÜZLER, MENFAATCİLER, YALANCILAR ,ALGICILAR ,...... LAHEY de İsraile yaptırım kararını Tayip erdoğan onaylamadı.. bu Müslümanlıkmı? Allah korkunuzdamı yok..

Yorum Beğen203
Yorum Beğenme21
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Haber YorumlarıDeğersiz Birisiyim:

Araba almayın. Paranızı bankalara altın hesabına koyun. Ara sıra 0.1 gram bozdurup su faturasını ödersiniz. Ancak bu şekilde uzun yıllar geçine biliriz.

Yorum Beğen153
Yorum Beğenme13
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Haber Yorumlarıhsyn cskn:

Arsa tabi Paranızı altınınızı bankaya yaptırmayın başımıza bela olan sistemin balon gibi şişmesine vesile olursunuz maksat bu beladan kurtulmak değil mi ufak etkisi olsa da bankaya para yatırmayın

yanıt43
yanıt5
Haber YorumlarıDeğersiz Birisiyim:

Yani eğer savaşlar çıkmazsa, bankalar alt üst olmazsa, paralar bloke olmazsa. Altınlar yani.

yanıt16
yanıt3
Haber YorumlarıDeğersiz Birisiyim:

Yaşlanırsak, 90 yaşına gelirsek, kimsemiz yoksa, fiziki altınlar ile nasıl uğraşacaz ? Arsa yı ne yapacaz. Bize sadece BARINAK ve YİYECEK gerekmiyor mu ?

yanıt6
yanıt0
Haber YorumlarıDeğersiz Birisiyim:

Ben 99 yaşıma kadar fiziki altınlar ile uğraşamamki. Sadece belki bankada altın hesabımda olurlarsa .. ara sıra 0.1 gram bozdurup su faturamı ödeyebilirim.

yanıt5
yanıt0
Haber Yorumlarımhmt Asln:

Refah seviyesi yükselecek diye beklerken araç hayalleri kuranların hayallerini öldürenler ahlak dürüstlük adalet cakası satanlar. Sizlerde bunların hiçbiri olmadığını biliyoruz.

Yorum Beğen146
Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıMaslan:

Bu ülkeyi yönetenler ötv artışıyla dürüst olmayan ahlaksız insanlar mı oldu? Savcı sorduğunda kıvırttırmazsın umarım.

yanıt1
yanıt12
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