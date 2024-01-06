OSTİM OSB, Özbekistan'da yeni bir organize sanayi bölgesi kuracak

Yönetimini OSTİM Organize Sanayi Bölgesinin (OSTİM Osb ) üstleneceği ve Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te inşa edilecek organize sanayi bölgesinde ilk fabrikaların yıl sonunda üretime başlaması bekleniyor.

OSTİM OSB Başkanı Orhan Aydın, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süreden beri çok sayıda yabancı iş insanını ağırladıklarını belirterek, tecrübelerini gelişmekte olan ülkelere aktardıklarını söyledi.

Türkiye'nin OSB tecrübesinden faydalanmak isteyen Afrika'ya kadar tüm coğrafyalara bu modeli taşımaya çalıştıklarını anlatan Aydın, son 2 yıldır Türk-İslam coğrafyasının da OSB konusunda bilgilerine ihtiyaç duyduğunu aktardı. Aydın, Özbekistan'da kurulacak OSB'nin de bunun önemli bir örneği olduğunu ifade etti.

Aydın, Özbekistan'ın bir OSB alanını kendilerine tahsis ettiğini dile getirerek, "Orayı hayata geçireceğiz. Şu anda arsayı bize tahsis ettiler. Taşkent'te 100 hektarlık bir alan belirlendi." diye konuştu.

"Önümüzdeki aylarda oraya ofisimizi açacağız"

Bölgenin "Özbek-Türk Sanayi Bölgesi" olarak anılacağını bildiren Aydın, "Hemen önümüzdeki aylarda oraya ofisimizi açmış olacağız." ifadesini kullandı.

OSB'nin "karma" nitelikte olacağını bildiren Aydın, hem Özbekistan'daki yatırımcılara alt yapı oluşturacaklarını hem de Türkiye'den gidecek yatırımcılar için de bölgenin merkez olacağını anlattı.

Modele, Özbekistan'ın başka şehirlerinden de talep olduğunu anlatan Aydın, "İnşallah oralara da bu modeli yaygınlaştıracağız." dedi.

Bölgeye Türkiye'den de yatırım amaçlı gitmek isteyen firmalar olduğuna işaret eden Aydın, Özbeklerin de konuya kendileri gibi olumlu yaklaştığını söyledi.

Modeli Özbekistan dışındaki bölge ülkelerinde de yaygınlaştırmayı hedeflediklerini anlatan Aydın, 3 ay içinde bölgenin tanıtımı için faaliyetlere başlayacaklarını bildirdi.

Aydın, "Yıl sonuna kadar orada bir sürü yapı görebiliriz. Bazı firmalar üretim yapmaya başlayabilir." ifadesini kullandı.