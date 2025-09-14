OSTİM'li öğrenciler Cezeri merkezindeki icatlarını TEKNOFEST'te vitrine çıkarıyor

OSTİM Teknik Üniversitesi bünyesinde kurulan Cezeri Teknoloji ve Araştırma Merkezi'nde birçok alanda araştırma yapıp proje geliştiren öğrenciler, hazırladıkları çalışmalarla TEKNOFEST'te de kendilerini gösteriyor.

OSTİM Teknik Üniversitesince yeni kurulan Cezeri Teknoloji ve Araştırma Merkezi, öğrencilerin, akademisyenlerle birlikte robotik, yapay zeka, enerji teknolojileri, savunma sanayisi ve dijital dönüşüm gibi birçok alanda araştırma yapmalarını ve proje geliştirmelerini hedefliyor.

Bilim ve teknolojiyi girişimcilik kültürüyle birleştirmeyi amaçlayan merkezde öğrenciler, bir yandan bu alanlarda projeler üzerinde çalışırken diğer yandan ürünlerini ticarileştirmek için faaliyetlerde bulunuyor.

İnsansız deniz ve kara araçları, akıllı ulaşım, orta irtifa roketleri ve kablosuz haberleşme gibi kritik alanlarında projeler hazırlayan öğrenciler, bu çalışmalarıyla dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji festivali TEKNOFEST'te de yer alıyor.

Bu doğrultuda üniversite öğrencileri tarafından geliştirilen insansız deniz aracı "Ayaz", TEKNOFEST Mavi Vatan'da yarıştı. Olumsuz hava koşullarında sürücülere yolun anlık net görüntüsünü vermek amacıyla geliştirilen "Kartalgöz" sistemi de 17-21 Eylül tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek TEKNOFEST'in finalinde yer almaya hazırlanıyor.

Projelerin odağında yapay zeka da yer alıyor

OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, AA muhabirine, üniversite bünyesinde yeni kurulan merkezde öğrenci ve akademisyenlerin birçok alanda araştırma ve projelerini geliştirdiklerini, aynı zamanda TEKNOFEST başta olmak üzere dünyanın önemli teknoloji yarışmalarına hazırlandıklarını söyledi.

Merkezin, ismini İslam medeniyetinin önemli bilim insanlarından İsmail El-Cezeri'den aldığını ve üniversite ekosistemi içinde bulunan caminin altında konumlandırıldığını belirten Yülek, "Dünya tarihinde ilk defa bir caminin altında bu tür bir teknoloji araştırma merkezi işler halde kurulmuş oldu. Bu bizim açımızdan çok değerli. Bu merkezde öğrencilerimizin, öğretim üyelerimizin hatta OSTİM veya diğer sanayi bölgelerinden girişimci mühendislerin projelerini gerçekleştirme imkanları var." dedi.

Yülek, genç bir üniversite olmasına rağmen 70'ten fazla patent başvuruları olduğuna dikkati çekerek özellikle savunma sanayisi, sağlık, robotik, yapay zeka, blokzincir alanındaki çalışmalara odaklandıklarını bildirdi.

Son dönemde akıllı şehirler konusuna da önem verdiklerini vurgulayan Yülek, "Şehir yönetimi ve buradaki dijitalleşme çalışmaları bizim açımızdan önemli. Ayrıca öğrencilerimiz başka alanlardaki projeleriyle de bize gelebilirler." diye konuştu.

Kartalgöz, TEKNOFEST için yola çıkıyor

Merkezde çalışmalarına devam eden ve üniversitenin öğrencilerinden oluşan BMB TECH takımı, geliştirdikleri Kartalgöz Projesi ile "Akıllı Ulaşım Yarışması" kategorisinde bu yılki TEKNOFEST finalinde yer almaya hazırlanıyor. Öğrencilerin Kartalgöz adını verdikleri ileri görüş sistemi, olumsuz hava koşullarında düşen görüş mesafesi nedeniyle yaşanan kazaları en aza indirmeyi ve sürüş güvenliğini artırmayı hedefliyor. Araç önüne takılan kameradan alınan görüntü, öğrencilerce geliştirilen yazılım ve araç içine yerleştirilen yapay zeka kartıyla işleniyor. Böylelikle yolculuk esnasında alınan yolun görüntüsü, araç içine monte edilen ekran üzerinden anlık olarak kullanıcıya veriliyor.

Takım lideri Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Burak Vergi, yerli yazılımla geliştirdikleri sistemle olumsuz hava koşullarında sürücülere net bir yol görüntüsü sunmayı amaçladıklarını söyledi.

Vergi, özellikle uzun yolculuklarda tır, servis ya da otobüs şoförlerinin yüksek ışık parlamalarına maruz kaldıklarını, bu nedenle yaşanan kazaların can ve mal kaybına neden olduğunu dile getirerek şu bilgiyi verdi:

"Bu yıl TEKNOFEST finalinde yer alacak sistemimizle yüksek ve gece düşük ışıklarda, sisli havalarda görüş algısının kaybolması, görüş netliğinin düşmesi, mesafenin azalması nedeniyle yaşanan kazaların önüne geçmek istiyoruz. Sistem, kullanıcıya anlık uyarılar veriyor, yoldaki nesneleri, kullanıcının kaybolan hız algısını anlık bildirerek yolun güvenli şekilde tamamlanmasını sağlıyor."

Sisteme, şerit takip asistanı gibi yeni özellikler de ekleyerek yol ve yolcu güvenliğini artıracaklarına işaret eden Vergi, sistemin sadece teknolojik araçlara değil, her araca entegre edilebildiğini anlattı.

Vergi, TEKNOFEST'te yer almanın kendileri için heyecan verici olduğunu, burada çalışmalarını ispatlama imkanı bulabildiklerini ifade etti.

İDA Ayaz ile "TEKNOFEST Mavi Vatan"da ödül aldılar

Ayrıca üniversitenin diğer öğrencileri tarafından geliştirilen insansız deniz aracı (İDA) da TEKNOFEST 2025 kapsamında 29-31 Ağustos tarihlerinde düzenlenen "TEKNOFEST Mavi Vatan"da görücüye çıktı. Yedi kişiden oluşan Ayaz takımının öğrencileri, bu araçla yapılan yarışmada "En iyi takım ruhu" ödülünün sahibi oldu.

Takımın Makine Mühendisliği Bölümü Öğrencisi Efe Erdem Karakoç, bu yarışmada TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın da kendilerini ziyaret ettiğini söyledi.

Bayraktar'ın, geliştirdikleri İDA'nın üzerine "Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz" diye yazarak imzasını attığını aktaran Karakoç, bunun kendileri için çok anlamlı bir hediye olduğunu dile getirdi.

Karakoç, insansız deniz araçları sistemlerinin yeni gelişmekte olduğunu, bu alana katkı sunmak için böyle bir çalışma yaptıklarını, aracın otonom özelliklerini geliştirmeyi sürdüreceklerini belirterek, hedeflerinin sadece yurt içi değil yurt dışındaki teknoloji yarışmalarına katılmak olduğunu sözlerine ekledi.