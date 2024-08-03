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Osmaneli'den Avrupa'ya Şeftali ve Nektarin İhracatı

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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde üretilen şeftali ve nektarin, iç piyasaya satışının yanı sıra Avrupa ülkeleri ve Rusya'ya ihraç ediliyor. Üreticiler, güneş panelleriyle sulama yaparak verimli bir üretim gerçekleştiriyor. Bu yıl 42 bin ton rekolte bekleniyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde üretilen ve kalitesi, tadı, aromasıyla ilgi gören şeftali ve nektarin, iç piyasaya satışının yanı sıra bazı Avrupa ülkeleri ve Rusya'ya ihraç ediliyor.

Şeftali ve nektarin yetiştiriciliğinin yoğun yapıldığı Çerkeşli köyü başta olmak üzere Beşevler, Oğulpaşa, Akçapınar, Eğricek, Sarıyazı, Hisarcık, Bereket, Ağlan ve Ciciler köylerinde Tarım ve Orman Bakanlığınca sağlanan 92 bin 332 liralık destekle, 229 dekar alana 15 bin sertifikalı fidan dikildi.

Üreticiler, "Osmaneli Yaylaları Sulanıyor Tarımsal Üretim Katlanıyor Projesi" kapsamında Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA) destekleriyle kurulan güneş panellerinden elde edilen elektrikle göletlerden ürünlerini sulayabiliyor.

Temmuz ayında başlayan hasadın eylül sonuna kadar devam ettiği ilçede, 22 bin dekar alanda bu yıl yaklaşık 42 bin ton şeftali ve nektarin rekoltesi bekleniyor.

Büyük bölümü ihraç edilen ürünler, yurt içinde ise çoğunlukla Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde tüketiliyor.

Şeftali üreticiliğini 35 yıldır sürdüren Ali Arslan, AA muhabirine, meyveciliğin geliştiği bölgede soğuk hava deposu inşa ettiklerini söyledi.

Arslan, 1994'te kurdukları soğuk hava deposunda 2017'de Tarım ve Orman Bakanlığından Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında aldıkları yüzde 50 hibe desteğiyle kapasite artırımına gittiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Önce kendi ürünümüzü depolarız diye başladık ama işler farklı noktaya ulaştı. Bugün Çerkeşli'de iki, Pamukova'da bir tesisimiz bulunuyor. Bu yıl Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme IPARD Programı'ndan yüzde 50 hibe desteği almak için projemiz var. AB'ye göre ihracata yönelik daha hijyenik koşullarda modernize etmeyi planlıyoruz. Şu an bulunduğumuz depoda 1500 ton ama bu kapasiteyi artıracağız."

Tüccar Recep Alkış da Çerkeşli ve çevre köylerden 4 yıldır şeftali ve nektarin alıp soğuk havada deposunda işleyerek piyasaya arz ettiklerini anlattı.

Ürünlerin büyük bölümünü Rusya, Hollanda, Romanya, Almanya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ihraç ettiklerini dile getiren Alkış, "İhracatta bu yıl 2 bin 500 ton hedefliyoruz. Tabii bunun yanında iç piyasaya da gönderiyoruz. Günlük 15 tırımızı sevk ediyoruz. Günlük 150 civarında işçimiz, şeftali ve nektarin bahçelerinde hasat yapıyor." dedi.

Osmaneli Belediyesi Tarımsal Projeler Koordinatörü Abdullah Tetik ise ilçenin tarımsal anlamda ülkenin potansiyeli yüksek bölgelerinden olduğunu vurguladı.

Verimli topraklarda sebze ve meyve üretiminin sürdüğünü ifade eden Tetik, şöyle konuştu:

"Belediye olarak üreticilerimize destek olma adına toptancı hali inşa ettik. Üreticilerimizin ebatlama, paketleme sorununa karşı BEBKA'ya proje hazırladık. Meyve, sebze paketleme ve ebatlama tesisi kurduk. Kurduğumuz tesiste de üreticilerimizin ürettikleri ürünleri ebatlayarak daha ekonomik daha kazançlı bir şekilde tüketicilerle buluşturmaktayız. Belediye olarak tarımsal anlamda üreticilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz."

Kaynak: AA / Ekonomi

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