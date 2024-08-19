OSBÜK, Yeşil ve Dijital Dönüşüm Destek Programları Hakkında Toplantı Düzenledi

OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi ve Mersin- Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TÜİOSB) Başkanı Gül Akyürek Balta, "Sanayi üretiminde, dijital çağın çevreci yaklaşımı organize sanayi bölgelerimizdedir" dedi.

OSBÜK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TOBB tarafından düzenlenen toplantıda, 'Yeşil Dönüşüm ve Dijital Dönüşüm Destek Programları' anlatıldı. Türkiye'nin ilk yeşil doğan OSB özelliğinde olan TÜİOSB'nin kurucu başkanlığını yapan Gül Akyürek Balta, OSBÜK bünyesinde ikiz dönüşüme dair çalışmaların önemli bir aşamaya geldiğini söyledi. Özellikle TÜİOSB bünyesinde yaptıkları çalışmaların önemli bir tecrübe avantajı sağladığını kaydeden Akyürek Balta, "TÜİOSB'nin, 'Endüstri 4.0' felsefesine uygun, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatının tüm kriterlerini karşılayan, yeşil ve dijital yani ikiz dönüşümü gerçekleştiren bir OSB olması, OSBÜK'de yapılan çalışmalarımız için önemli bir avantaj sağlıyor. Bu bağlamda, OSBÜK bünyesinde gerçekleştirilen ikiz dönüşüm çalışmalarının önümüzdeki süreçte öne çıkacağını, başta Avrupa olmak üzere tüm dünyanın gerçekleştirmek istediği yeşil dönüşümün, sanayi üretiminde ve bu üretime hitap eden pazarlarda büyük avantajlar sağlayacağını söyleyebiliriz. Bu avantajların tüm OSB'lerimizi kuşatması için yeşil ve dijital dönüşümün kapsamını ve süreçlerini ifade edeceğimiz toplantımızı TOBB ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile gerçekleştirdik" diye konuştu.

Yenilenebilir Enerjide 4300 MW

Yeşil ve dijital dönüşümün hem organize sanayi bölgeleri hem de firmaları için iyi bir fırsat olduğunu belirten Gül Akyürek Balta, yeşil ve dijital dönüşümün sanayi üretiminin en önemli gündemi olduğunu ifade ederek, "İkiz dönüşüm, beraberinde artık daha keskin şekilde rekabet, endüstriyel simbiyoz, temiz üretim, enerji verimliliği, çevreci yaklaşım, güçlü altyapı ve üst yapı çalışmalarını getirdi. Bu birbirini tamamlayan çalışmaları eş güdüm halinde yürütmek zorundayız. OSB'lerimiz de ikiz dönüşümde iyi bir sınav veriyor diyebiliriz. Çok daha fazlasını söylemek mümkün ancak kısaca iki bilgiye dikkatinizi çekmek isterim. OSB'lerimizde yenilenebilir elektrik üretim santrallerimizin toplam gücü 4 bin 300 MW'ı aşarken, Türkiye'deki toplam bin 646 Ar-Ge ve Tasarım Merkezinin de yüzde 45'i OSB'ler içerisinde. Veriler gösteriyor ki, OSB'lerimiz bir yandan sanayinin yeşil dönüşümü için adımlar atıyor, diğer yandan da ülkemizin inovasyon kapasitesine hazırladığı projelerle destek oluyor. Açıkça söylemek isterim ki sanayi üretiminde, dijital çağın çevreci yaklaşımını organize sanayi bölgelerimizde görebiliriz" şeklinde konuştu.

9 OSB'ye 'Yeşil OSB Belgesi'

Yeşil ve dijital dönüşüm konularında OSBÜK'ün çalışmaları hakkında bilgiler veren Akyürek Balta, sözlerini şöyle tamamladı: "OSB'lerin çatı kuruluşu olarak OSB'lerimize iki önemli hedef koyduk. Dijital dönüşümde Türk sanayisine lokomotiflik etmek ve sanayinin yeşil dönüşüm sürecinde OSB'lerin öncü rol oynamasını sağlamak. Bu kapsamda ilk akla gelen bazı çalışmalarımıza özellikle değinmek istiyorum. OSBÜK olarak 40 farklı kriteri yerine getiren 9 OSB'mize 'Yeşil OSB Belgesi' kazandırdık. OSBÜK Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik İhtisas Kurulu'nu oluşturduk, aktif şekilde çalışmalarını sürdürüyoruz. Yine OSBÜK Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Merkezi'ni kurduk. Bu merkez ile yeşil dönüşümde, OSB'lere politika oluşturacağız. Ayrıca yeşil dönüşüm finansmanından kurumsal iş birliklerine kadar 17 ara başlıkta farklı projelere imza atacağız. Yeşil dönüşümün hemen hemen tüm konularında OSB'lerimize eğitimler verdik, kurum ve kuruluşlarla iş birliği protokolleri imzaladık, bilgilendirme toplantıları düzenledik. Dijital tarafta ise OSBÜKnet, EBYS, Enerji İzleme Sistemi, Sanayide Dijital Yetkinlik Analizi ile WEB Tapu projelerini hayata geçirdik. 2 bin dijital elçi yetiştirdik. E-ticaret ve hızlı şarj istasyonlarına yönelik iş birlikleri yaptık. OSBÜK olarak bu çalışmaların daha fazlası için profesyonel ekibimizle çalışmalarımız aralıksız sürdürüyoruz."

Toplantıda, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyüksimitci ile Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdür Yardımcısı Hakan Erten de konuşma yaparak ikiz dönüşümün önemini vurguladılar.

Açılış konuşmaları sonrası Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Gürsu Sezen Torun, Yeşil Dönüşüm Destek Programını, Dijital Dönüşüm Destek Programı sunumunu da Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Emrullah Emen yaptı. - MERSİN