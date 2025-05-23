Orhaneli Termik Santrali'nde Filtrelerin Çalışmadığı İddialarına Yanıt

Orhaneli Termik Santrali'nde Filtrelerin Çalışmadığı İddialarına Yanıt
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CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala'nın sosyal medyada gündeme getirdiği Orhaneli Termik Santrali'nin filtrelerinin çalışmadığı iddialarına yetkililerden açıklama geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bacadan çıkan beyaz dumanın filtrenin çalıştığını gösterdiğini bildirdi.

Orhaneli Termik Santrali'nin bacasından çıkan beyaz dumanların sosyal medyada paylaşılması üzerine yetkililer konuya açıklık getirdi. CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala'nın paylaşımını yaptığı "Orhaneli Termik Santrali'nin filtreleri yine çalıştırılmıyor. Çevre zehirleniyor, doğa tahrip ediliyor" ifadeleri üzerine açıklama yapan yetkililer, "Filtrenin çalışmaması gibi durum söz konusu olamaz" dediler.

Sosyal medyadaki paylaşım üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bursa Müdürlüğü ekipleri de harekete geçti. Yetkililer, "Filtrenin çalışmaması gibi bir durum söz konusu olamaz. Bakanlığımız çimento ve termik santralleri online olarak sistem üzerinden izleme yapıyor. Dumanı görmesi filtre çalışmıyor anlamına gelmez. Gördüğü beyaz duman filtrenin çalıştığını gösterir aksi takdirde koyu renk duman olurdu" değerlendirmesi yaptı.

Yetkililer, bölge sakinleri ya da vatandaşların bacadan olağan dışı salınım gördükleri takdirde Alo 181'e şikayet oluşturabileceklerini hatırlattılar. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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