Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki Ordulu gezgin arıcılar ziyaret edildi

Ordu Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, Ordulu arıcıların ülkenin dört bir yanında fedakarca ve yoğun emekle yaptıkları üretimle ülke ekonomisine yaklaşık 7 milyar lira katkı sağladığını belirtti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Ay, beraberinde Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi ile Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Hakkari, Van ve Ağrı'nın kırsal bölgelerinde gezginci arıcılık yapan Ordulu üreticileri ziyaret etti.

Van'da gerçekleştirilen ziyaret programına, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber de katıldı.

Program çerçevesinde Van'ın Özalp ilçesinde arıcılık yapan Sıtkı Bozkurt'un bal hasadı gerçekleştirildi.

Ay, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, ülkenin dört bir yanında zor şartlarda arıcılık yapan gezginci arıcıları ziyaret ettiklerini belirtti.

Arıcıların sorunlarını yerinde incelediklerini aktaran Ay, dünyanın en tatlı gıdasının doğadan sofraya gelene kadar hangi safhalardan geçtiğini yerinde gördüklerini kaydetti.

Ay, Ordu'nun Türkiye'nin bal üretiminde birinci sırada yer aldığına işaret ederek, "İlimiz yaklaşık 3 bin 100 arıcılık işletmesine sahip olup, yıllık ortalama 16-17 bin ton bal üretimiyle ülkemiz toplamının yaklaşık yüzde 17'sini tek başına karşılamaktadır. İlimiz arıcıları ülkemizin dört bir yanında fedakarca ve yoğun emekle yaptıkları üretim ile ülke ekonomisine yaklaşık 7 milyar lira katkı sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Kentte arıcılığı geliştirmek ve balın yanında arı ürünlerini çeşitlendirmek amacıyla birçok proje uyguladıklarını aktaran Ay, "Son 5 yılda gerek bakanlığımız gerekse yerel kaynaklar ve Dünya Bankası destekli olarak 11 proje uygulanmış olup, uyguladığımız projeler ile yaklaşık 45 milyon lira destek sağlanmıştır. Arıcılarımıza 2026 yılında bol bereketli kazançlar diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi ise zor şartlarda üretim yapan arıcıların hem devlet hem de birlik olarak her zaman yanında olduklarını dile getirdi.