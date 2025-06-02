Ordu'da Yumurta Üretimi Hedefi 100 Milyon

Ordu'da Yumurta Üretimi Hedefi 100 Milyon
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Ordu İli Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Celal Sezgi, kentte yıllık yumurta üretim hedeflerini iki yıl içinde 100 milyona ulaştırmak istediklerini açıkladı. Üretimdeki artış ve pazarlama sorunlarının çözüldüğünü vurgulayan Sezgi, yeni yatırımlarla üretim kapasitelerinin daha da artacağına inandıklarını belirtti.

Ordu İli Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Celal Sezgi, kentte yıllık yumurta üretimi hedeflerini iki yıl içerisinde 100 milyona ulaştırmak istediklerini belirtti.

Sezgi, AA muhabirine, son yıllarda şehirde yumurta üretiminin artış gösterdiğini belirterek, sektörün çok iyi durumda olduğunu ve bu durum karşısında memnun olduklarını söyledi.

Daha önce üretimde ve pazarlamada yaşanan sorunların çözümlendiğini dile getiren Sezgin, pazarlama noktasında hiçbir üreticinin sıkıntı yaşamadığını aktardı.

Sezgi, bundan sonraki süreçte ise bu ivmenin daha artarak devam edeceğine inandıklarına değinerek, "Ordu için yumurta sektörünün çok iyi şekilde devam ettiğini söyleyebiliriz." dedi.

Kentte yıllık yumurta üretiminin artırılmasını hedeflediklerine işaret eden Sezgi, "Ordu'da yumurta üretimimiz yaklaşık 45 milyona ulaşmış durumda. Geçtiğimiz yıllarda bu rakam çok düşük kalmıştı. Son yıllarda özellikle Tarım ve Orman Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyemizin verdiği desteklerle hem üretimimiz arttı hem de işletmelerin konforu arttı." diye konuştu.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in üretimin artırılması konusunda verdiği desteğe teşekkür eden Sezgi, "Önümüzdeki iki yıl içerisinde yeni yatırımlarla birlikte yumurta üretimimizi yıllık 100 milyona çıkarmak istiyoruz. Bu konuda gayretlerimiz sürüyor." ifadelerini kullandı.

Şu anda yeni bir devlet desteği ile sektöre katkı sunulacağının bilgisini veren Sezgi, "Başvurusu 13 Haziran'da sona erecek yüzde 50 hibeli yarka desteği üreticilerimize sağlanacak. Yumurta sektörüne gireceklere sesleniyorum. Başvuru tarihi sona erene kadar başvurup yumurta sektörüne girsinler." dedi.

Sezgi, Büyükşehir Belediyesi tarafından Fatsa ilçesine 40 milyon lira yatırımla yeni bir işletme kurulacağına da değinerek, işletmenin hayata geçmesiyle birlikte bölgenin yarka ihtiyacı konusunda il dışına bağımlılığının kalmayacağını vurguladı.

Ordu'dan üretilen yumurtaların ihracatının yapıldığının bilgisini veren Sezgi, diğer hedeflerinin ise ihracat rakamlarını artırmak olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Ekonomi
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