Öğrencilerden Epilepsi Hastaları İçin Yapay Zeka Tabanlı Video Filtresi

Aydın Fen Lisesinden iki öğrenci, epilepsi hastalarının video izlerken rahatsızlıklarını tetikleyici unsurları tespit edip içeriği filtreleyerek güvenli hale getiren "Epilepsi Hastaları İçin Yapay Zeka Tabanlı Güvenli Video İçerik Filtresi" başlıklı projeyi hayat geçirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, son gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

Festival kapsamında özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitesini artırmayı, milli teknoloji hamlesiyle toplumsal bütünleşmeyi desteklemeyi, özgün, yerli ve milli kaynaklarla hayata geçirilebilecek teknolojik çözümleri teşvik etmeyi amaçlayan Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması da düzenlendi.

Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören tüm ortaokul, lise, üniversite öğrencileri ve mezunların katılımına açık olan yarışmanın katılımcı ekiplerinden birisi de Aydın Fen Lisesi öğrencileriydi.

Lisenin 12. sınıfında öğrenim gören Yaşar Uras Turhan ile Melis Sena Kutlu, epilepsi hastalarının video izlerken rahatsızlıklarını tetikleyici unsurları tespit edip filtreleyerek güvenli hale getiren "Epilepsi Hastaları İçin Yapay Zeka Tabanlı Güvenli Video İçerik Filtresi" başlıklı projeyle yarışmaya katıldı.

Parlaklık, frekans ve kontrast gibi nöbet tetikleyici unsurları tespit edip filtreleyerek güvenli bir videoya dönüştürmeyi amaçlayan proje, derin öğrenme modeliyle tehlikeli kareleri yüksek doğrulukla tespit ederken bireyin erişimini artırıyor, kullanıcıya yenilikçi bir arayüz sunuyor.

Engelsiz yaşam teknolojileri teması doğrultusunda geliştirilen proje, hastaların günlük yaşamlarını kolaylaştırıp topluma katılmalarını artırmayı amaçlıyor.

"Projeye Kasım 2024'te başladık"

Öğrencilerden Melis Sena Kutlu, projenin detaylarına ilişkin yaptığı açıklamada, epilepsi hastalarının video içeriklerinden faydalanırken nöbet risklerini artırabilecek birtakım görsel uyaranlarla karşı karşıya kalabildiğini belirterek, bu probleme çözüm bulmak amacıyla yapay zeka tabanlı bir video filtreleme sistemi geliştirdiklerini söyledi.

Projeye Kasım 2024'te başladıklarını dile getiren Kutlu, "Hala da devam ediyoruz. TEKNOFEST'ten sonra da projeyi geliştirmeye, üzerine koymaya devam edeceğiz. Aradan geçen yaklaşık bir yılda çok sayıda kaynak taraması yaptık, yapay zeka ile alakalı çok yeni şeyler öğrendik, raporlama sürecinde kendimizi geliştirdik." dedi.

"Videolardaki farklılıkları epilepsi hastalarının izleyebileceği eşik noktasına düşürüyor"

Öğrencilerden Yaşar Uras Turhan da bu projenin nasıl ortaya çıktığına ilişkin detaylar vererek, öncelikle uluslararası bir firmanın engelsiz yaşam teknolojilerine yönelik bir yarışmasına katıldıklarını, o yarışmadan sonra bu fikrin ortaya çıktığını söyledi.

Çevrelerinde çok sayıda epilepsi hastasının bulunduğunu ifade eden Turhan, nörologlarla da konuştuklarında böyle bir çalışmanın olmadığını fark ettiklerini ve böyle bir çözüm sunmak için harekete geçtiklerini anlattı.

Turhan, projenin epilepsi hastalarının izlemesinde sakıncalı olan videoları onlar için güvenli hale getiren yapay zeka destekli bir video filtreleme sistemi olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Proje, ekranda çok yüksek seviyedeki parlaklık, ekran karesinin sürekli değişimi, aşırı kırmızı tona kayış gibi epilepsi hastaları için tehlikeli olan unsurları ortadan kaldırıyor. Epilepsi hastaları yanıp sönme frekansı, parlaklık, görsel alan, renk ve kontrast gibi teknik farklılıklardan video izlerken tehlike yaşayabiliyor. Uygulamamız bu tarz içerikleri barındıran videoları tespit edip bu unsurları epilepsi hastalarının izleyebileceği eşik noktasına düşürüyor."

Turhan, projeyi mobil uygulama haline getirmek için çalışmalara başladıklarını belirterek, bunu hem webden hem de mobilden herkesin ulaşabileceği bir noktaya getireceklerini sözlerine ekledi.