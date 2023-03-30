OECD İstanbul Merkezi açıldı

OECD'in İstanbul Merkezi'nin resmi açılışı Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann'ın kurdele kesimi ile gerçekleşti.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) İstanbul Merkezi'nin açılış töreni yapıldı. Törene, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ve üyelerin katılımı ile gerçekleşti. Kurdele kesiminin öncesinde açıklamalarda bulunan Bakan Muş, "Merkezin bilgi birikimine katkı sağlayacağına, akademi, AR-GE ve yatırımcı çevreler arasındaki iş birliğini artıracağına ve böylece bölgenin ekonomik, sosyal ve çevresel gelişimine ivme kazandıracağına inancımız tam. Ayrıca, OECD İstanbul Merkezi'nin Türkiye ile OECD arasındaki verimli iş birliğinin önemli bir sonucudur" dedi.

"Merkez Türkiye ve bölge arasındaki bağları daha da güçlendirecek"

OECD'nin geniş bir coğrafyaya ulaşmak için bölge merkezi olarak İstanbul'u seçtiğine değinen Muş, "Halihazırda önemli bir bölgesel forum olarak ortaya çıkmaya başlayan OECD'nin İstanbul merkezinin çalışmalarının, OECD, Türkiye ve bölge arasındaki bağları daha da güçlendirecek. Merkezin ayrıca, Balkanlar, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrasya'da yer alan OECD dışı ülkeler de dahil olmak üzere geniş bir bölgenin yararı için çalışacak Merkez, OECD'nin politikasını, tavsiyelerini, standartlarını, yöntemlerini bu bölgelere yayarak küresel erişimini artırıyor. Merkezin, bilgi birikimine katkı sağlayacağına, akademi, AR-GE ve yatırımcı çevreleri arasındaki iş birliğini artıracağına ve böylece bölgenin ekonomik, sosyal ve çevresel gelişimine ivme kazandıracağına inancımız tam" şeklinde konuştu.

"Türkiye, merkezin çalışmalarına destek vermeye hazır"

Salgının neden olduğu küresel ekonomik çıkmazın bir sonucu olarak geniş Akdeniz bölgesindeki ekonomik atmosferin yıllar içinde bozulduğunu kaydeden Muş, "Bu durumun da ekonomilerin küçülmesine, istihdam sorunlarına, kritik ticaret yollarının ve tedarik zincirlerinin aksamasına neden oldu. Son dönemdeki iyileşme belirtilerine rağmen, dünya ekonomisinin gelecek iki yıldaki toparlanmasının orta seviyede olması bekleniyor. Öte yandan, iklim değişikliği hem bölgesel hem de küresel olarak bir diğer acil sorun. OECD'nin İstanbul merkezi iklim değişikliği, iş ortamı, bağlantı ve altyapı gibi öncelikli politika alanlarının, bölgede sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınmanın teşvik edilmesine yardımcı olmak açısından son derece önemli. Türkiye, merkezin çalışmalarına tüm kurumlarıyla destek vermeye ve katkıda bulunmaya hazır. Merkezin paydaşları arasındaki sinerjinin, merkezin işini kolaylaştıracağına ve etkinliğini artıracağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Türkiye küresel iş birliği için benzersiz fırsat sunuyor"

Türkiye'nin 3,5 milyondan fazla Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapmak gibi bölgedeki insani krizler konusunda büyük bir cömertlik gösterdiğini belirten OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann, "Türkiye'nin yakın zamanda yenilenen Tahıl Koridoru Anlaşmasına sundu. Ukrayna'dan bugüne kadar 25 milyon tonun üzerinde tahıl ve diğer gıdaların ihraç edilmesini sağlayan ve dünya çapında milyonlarca insanın gıda ve temel gıdaya erişimini temin eden anlaşmada "inanılmaz derecede etkili kolaylaştırıcı" konumunda oldu" diye konuştu. - İSTANBUL