Odunpazarı Belediyesi işçilerine yüzde 49-70 arası zam yapıldı

Odunpazarı Belediyesi iştiraki Odunpazarı A.Ş., Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) ve Türk İş'e bağlı Belediye İş Sendikası arasında iki yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı. İmzalanan toplu sözleşmeye göre işçilere yüzde 49 ile yüzde 70 arasında zam yapıldı. Odunpazarı Belediyesi'nde en düşük maaş net 16 bin liraya yükseldi.

Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen toplu iş sözleşmesi imza törenine Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, SODEMSEN temsilcisi Belediye İş Eskişehir Şube Başkanı Kemal Azak, Odunpazarı Belediyesi Başkan Yardımcıları, Odunpazarı A.Ş. yöneticileri, Belediye İş Eskişehir Şubesi yöneticileri, iş yeri temsilcileri ile daire müdürleri ve Odunpazarı Belediyesi personeli katıldı.

1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak toplu iş sözleşmesine göre, taban ücret günlük 532 TL olarak belirlendi. Odunpazarı Belediyesi'nde en düşük maaş net 16 bin liraya yükseldi. Sendika üyesi işçilere yılda 36 günlük ücret tutarında olmak üzere ikramiye maaşla birlikte ödenecek. Toplu iş sözleşmesine göre yemek yardımı, net 60 TL'ye yol yardımı ise günlük net 17 TL'ye çıkarıldı. Sözleşmede ayrıca vasıflı işçilere günlük brüt 16 TL vasıfsız işçilere günlük brüt 8 TL ek ücret ödenecek.

Sendika üyesi işçilere Ramazan ve Kurban Bayramı ile 1 Mayıs İşçi Bayramı ve Cumhuriyet Bayramı'ndan önce 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren brüt 700 TL, ikinci yıl için brüt 850 TL bayram harçlığı ödenecek. Toplu iş sözleşmesine göre işçilere her ay 180 TL, ikinci yıl için yüzde 15 arttırılarak yakacak yardımı yapılacak.

Odunpazarı Belediyesi iştiraki Odunpazarı AŞ, Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) ve Türk İş'e bağlı Belediye İş Sendikası arasında iki yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı. İmzalanan toplu sözleşmeye göre, işçilere yüzde 49 ile yüzde 70 arasında zam yapıldı. Odunpazarı Belediyesi'nde en düşük maaş net 16 bin liraya yükseldi.

İmza töreninde konuşan Başkan Kurt, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ekonomik durumu belli. İşçilerimizin de ekonomik durumu belli ama buna bir çözüm aramak bizim görevimiz. Her zaman olduğu gibi bu toplu iş sözleşmesinde de Odunpazarı Belediyesi olarak çalışanlarımızın lehine hükümler koyduk. Türkiye'de bir sıkıntı var. Türkiye iyi yönetilemiyor. Günün birinde Türkiye sınıfsız bir topluma ulaşacaktır. Türkiye'de çalışanlar eşit olacaktır. Yapılan çalışmaların tümünde toplumsal eşitsizlik had safhadadır. Cinsiyet eşitsizliği had safhadadır, inanç eşitsizliği had safhadadır ve bunların ortadan kalkması için sol sosyal demokrat bir yönetim anlayışının hakim olması gerekir. Toplu iş sözleşmemiz hayırlı uğurlu olsun. Belediye İş Sendikamıza teşekkür ediyorum. Yaklaşık 1-1,5 aylık bir süreçte yapılan çalışmalar sonucunda toplu iş sözleşmesi görüşmelerimiz tamamlandı ve imza aşamasına geldi."

Başkan Kurt ücret artışları ile ilgili de şunları söyledi:

"Yapmış olduğumuz toplu iş sözleşmesi sonucunda yevmiyelerde yüzde 49 ile yüzde 70 arasında bir artış sağladık. Taban ücret 532 TL oldu. Yemek bedeli net 60 TL yol yardımı ise net 17 TL oldu. Bu artış oranlarını değerlendirdiğimizde yemek ücretlerinde yüzde 140 yolda ise yüzde 115 artış gerçekleştirdi. İlk defa uygulamaya koyduğumuz vasıflı personele 16 TL vasıfsız personele 8 TL ve direksiyon primi olarak 7 TL ek ücret getirdik. Risk primi olarak 10 TL ve yine ilk defa uygulamaya koyduğumuz kıdem zammı her 1 gün için 40 kuruş ücret belirledik. 6 aylık yapılacak zam oranı ise bir önceki 6 aylık enflasyon oranına göre belirlenecek."

Belediye İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Kemal Azak ise, "Toplu iş sözleşmesi sürecimizi yaklaşık 1 aylık bir süreçte sürekli görüşmeler yaparak geçirdik. Odunpazarı Belediyesi'ne ve Odunpazarı AŞ'ye verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Süreç boyunca her görüşmemizde daha çok ne verebiliriz, işçilerimize daha iyi ne şartlar sunabiliriz noktasında büyük çaba sarf ettiler. Toplu iş sözleşmemizin tüm emekçi arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.