Nvidia CEO'sunun istifasına karşın küresel piyasalar alış ağırlıklı seyretti

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Küresel piyasalar, ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın üst yöneticisi (CEO) Jensen Huang'ın istifasına karşın şirket kaynaklı endişelerin küresel yapay zeka sektörüne etkilerinin sınırlı olabileceğine yönelik tahminler ve petrol fiyatlarındaki düşüşlerin etkisiyle bu hafta alış ağırlıklı seyrederken gözler gelecek hafta yoğun veri gündemine çevrildi.

Teknoloji şirketleriyle ilgili gelişmeler, ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin beklentiler ve jeopolitik gelişmeler, küresel piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

ABD'li çip üreticisi Nvidia, şirketin üst yöneticisi (CEO) Jensen Huang'ın, biri Çin adına istihbarat topladığı iddia edilen kadınla olmak üzere evlilik dışı iki ilişki yaşadığına dair haberlerin ardından istifa ettiğini duyurdu.

Nvidia Yönetim Kurulu, 8 Kasım'da yaptığı açıklamada, Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin haberlerin ardından bağımsız soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Söz konusu gelişmelerle Nvidia'nın hisseleri, haftayı yüzde 12,7 düşüşle tamamladı.

Buna karşın bu gelişmelerin küresel yapay zeka sektörüne etkilerinin sınırlı olabileceğine yönelik tahminlerle küresel piyasalarda bu hafta yukarı yönlü seyir izlendi.

ABD'li teknoloji şirketi CoreWeave'in bilançosunun beklentilerden iyi gelmesi ve Claude yapay zeka modellerinin geliştiricisi Anthropic'in Wall Street tarihinin en büyük halka arzlarından??????? birine imza atarak 64,4 milyar dolara kadar kaynak oluşturmayı hedeflemesi de küresel piyasalarda özellikle teknoloji tarafında risk iştahını artırdı.

Öte yandan ABD'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi de bu hafta piyasaların odağındaydı. Ülkede TÜFE, ekimde aylık bazda yüzde 0,4 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Piyasa beklentileri, enflasyonun aylık bazda yüzde 0,3 olması yönündeydi. TÜFE, eylülde yüzde 0,6 arttı.

Ekim ayına ilişkin yıllık enflasyon verisi ise geçen yılın aynı dönemine ait verilerin bulunmaması nedeniyle açıklanmadı. Gıda ve enerji fiyatları hariç tutularak hesaplanan çekirdek TÜFE de ekim ayında eylülde olduğu gibi aylık bazda yüzde 0,3 artış kaydetti.

Piyasa beklentileri, çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,2 artması yönündeydi. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, TÜFE verilerinin yayımlanması öncesinde yaptığı konuşmada, aralıkta faiz artışını destekleyebileceğini belirtti.

Dallas Fed Başkanı Lorie Logan da mevcut görünüm dikkate alındığında, en az 2 kez daha 25 baz puanlık faiz artışına gidilmesi gerektiğini söyledi.

Bu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık ayında 25 baz puanlık faiz artırımına gideceği tahmin edilirken bankanın 50 baz puanlık artırıma gidebileceği de ihtimaller arasında.

ABD'de açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi, Fed'e ilişkin tahminler, artan enerji maliyetleri ve Fed üyelerinin şahin açıklamalarıyla faizlerin uzun süre yüksek kalacağı beklentisi, doları ve tahvil getirilerini desteklerken altın üzerindeki satış baskısını artırdı.

Bu gelişmelerle haftalık bazda ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 29 baz puan artışla yüzde 5,15'e çıktı. 103,43 ile 19 ayın en yüksek seviyesini test eden dolar endeksi, haftayı yüzde 1,1 artışla 103,41 seviyesinden tamamladı.

3 bin 852,7 dolarla bir yılın en düşük seviyesini test eden altının onsu ise haftayı yüzde 4,6 azalışla 3 bin 878,7 dolardan tamamladı.

Orta Doğu kaynaklı jeopolitik risklerin devam etmesine karşın bölgede petrol arzının toparlanmasıyla ocak vadeli Brent petrolün varil fiyatı, bu hafta yüzde 2,5 azalışla 95,8 dolara indi.

Öte yandan ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise ekimde aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 6,5 artarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Ekim ayında yıllık bazda Kasım 2022'den bu yana en yüksek artışını kaydeden ÜFE, eylülde yüzde 6,3 yükseldi. Söz konusu veri ülkede fiyat baskılarının sürdüğüne işaret etti.

Gelecek hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi beklenirken Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları, Nvidia'nın bilançosu da yakından takip edilecek.

New York borsası yükseldi

New York borsasında yapay zeka talebinin artacağına yönelik iyimserliğin devam etmesiyle bu hafta pozitif seyir öne çıktı.

Haftalık bazda Dow Jones endeksi, yüzde 2,07, S&P 500 endeksi yüzde 2,51 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,27 değer kazandı.

Gelecek hafta pazartesi Fed Başkanı Kevin Warsh'ın konuşması ve New York Fed sanayi endeksi, salı sanayi üretimi, çarşamba konut başlangıçları ve inşaat izinleri, FOMC toplantı tutanakları, perşembe haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Philadelphia Fed imalat endeksi, cuma Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi takip edilecek.

Avrupa borsaları pozitif seyretti

Avrupa borsaları, şirketlerin açıkladığı güçlü bilançolar ve petrol fiyatlarındaki düşüşlerin etkisiyle pozitif seyretti.

Makroekonomik veri tarafında Avro Bölgesi'nde 3. çeyreğe ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) önceki çeyreğe göre yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 1,3 artarak beklentiler dahilinde gerçekleşti.

İngiltere'de de 3. çeyrekte GSYH önceki çeyreğe göre yüzde 0,7 arttı ve 2024'ün 1. çeyreğinden bu yana en hızlı artışını kaydetti. Ülkede 3. çeyreğe ilişkin GSYH yıllık bazda da yüzde 1,9 artarak beklentileri karşıladı.

İngiltere ekonomisinin üçüncü çeyrek büyümesinde yapay zeka ve tüketici harcamaları etkili oldu.

Söz konusu veri, İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz artırımına gideceğine yönelik beklentilerin canlanmasına neden oldu.

Bu arada Almanya Federal İstatistik Ofisinin açıkladığı verilere göre ülkede eylülde yüzde 3,3 olan yıllık enflasyon ekimde yüzde 2,8'e geriledi. Tüketici fiyatları, aylık bazda yüzde 0,2 azaldı.

Bu gelişmelerle haftalık bazda Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 3,60, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,82 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,14, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 3,60 değer kazandı.

Gelecek hafta pazartesi Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, salı günü işsizlik oranı, Almanya'da ZEW endeksleri, Avro Bölgesi'nde ve İngiltere'de enflasyon, perşembe ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları, cuma Almanya'da ÜFE takip edilecek.

Asya borsalarında Japonya ve Güney Kore'de ralli havası görüldü

Asya tarafında Japonya ve Güney Kore borsalarında sert yükselişler görülürken Nvidia'nın yönetimindeki değişikliğin şirketle iş ilişkisi bulunan Çinli şirketleri nasıl etkileyebileceğine yönelik belirsizliklerle Çin ve Hong Kong borsaları negatif seyretti.

Analistler, Nvidia'ya ilişkin belirsizliklerden dolayı Japon ve Güney Koreli şirketlerin küresel teknoloji tedarikinde fırsatlar yakalayabileceğine yönelik öngörülerle bu şirketlerin hisselerinin yükseldiğini belirtti.

Öte yandan Çin'de ekim ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 0,7 ile beklentilerin altında artarken eylül ayına göre yavaşladı. Ülkede ekim ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise yıllık bazda yüzde 5,7 ile Haziran 2022'den bu yana en hızlı artışını kaydetti. Çin'deki üretici enflasyonu, Orta Doğu'daki gerginlikler nedeniyle yükselen petrol fiyatlarının yanı sıra yapay zeka gibi gelişmekte olan sektörlerden gelen talepten dolayı hızlandı.

Söz konusu veriler, ülkedeki zayıf iç talep ile artan sanayi maliyetleri arasındaki uçurumu ortaya koydu.

Japonya'da ekim ayına ilişkin ÜFE aylık yüzde 0,7, yıllık yüzde 7,1 ile beklentilerin üzerinde arttı. Japonya'da üretici enflasyonunun eylül ayına göre de hızlandığı görüldü. Ülkede ÜFE eylülde aylık yüzde 0,3 azalırken yıllık yüzde 6,8 arttı.

Söz konusu veri, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz artırımına gideceğine ilişkin beklentileri canlı tuttu.

Bu gelişmelerle haftalık bazda Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 6,46, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 4,56 değer kazanırken Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,45, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,41 değer kaybetti.

Gelecek hafta pazartesi Çin'de sanayi üretimi, Japonya'da büyüme ve sanayi üretimi, çarşamba Japonya'da dış ticaret dengesi, cuma Japonya'da enflasyon takip edilecek.

Borsa haftayı yükselişle tamamladı

Yurt içinde ise bu hafta alış ağırlıklı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 3,14 yükselişle 11.842,82 puandan kapandı.

Dolar/TL de haftayı önceki haftalık kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 50,3579'dan tamamladı.

Hafta içinde yılın dördüncü Enflasyon Raporu'nun tanıtımı yapıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5 olarak yukarı yönlü güncellediklerini belirterek, "Enflasyonun 2027 yıl sonunda ara hedeflerimiz olan yüzde 21'e, 2028 yıl sonunda yüzde 13,5'e, 2029 yıl sonunda yüzde 9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, olağan ve olağanüstü tasfiye süreçlerinde toplam 119 fonda bulunan 444 bin 893 tekil yatırımcıya yaklaşık 161 milyar lira ayni ve nakdi olarak ödeme yapıldığını duyurdu.

Gelecek hafta pazartesi bütçe dengesi, salı konut satışları ve konut fiyat endeksi, cuma tüketici güven endeksi, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı açıklanacak.

Kaynak: AA