Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği tarafından düzenlenen Tarımın Geleceği Çalıştayında konuşan Niğde Valisi Cahit Çelik, "Niğde tarımda memnun edici verilere sahip" dedi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen çalıştayın açılış paneli gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan çalıştayda, Kuran-ı Kerim tilaveti okundu. Çalıştayda konuşma yapan Niğde Valisi Cahit Çelik, Niğde'nin tarımda memnun edici verilere sahip olduğunu söyleyerek, "Niğde özelinde tarım sektörüne baktığımızda bizleri memnun eden verileri görüyoruz. Bu verilerin oluşumunda Devletimizin üretimden pazarlamaya kadar her noktada verdiği destek ve gösterdiği rehberlik son derece önemli rol oynamıştır. Niğde doğal özellikleri, iklim yapısı ve üretim alanları, nitelikli insan gücü ve güçlü özel teşebbüs ruhu ile ülkemizin önemli tarım kentleri arasındadır. İlimizin tarım ve hayvancılık sektörünü analiz ettiğimizde 275 bin 783 hektar tarımsal arazi varlığının, 126 bin 638 hektarında yani %46'sında sulu tarım yapılmakta olup, bu oran Türkiye ortalamasının iki katıdır. İlimizde 237 bin 711 hektar mera arazisi bulunmakta olup, hayvancılık için de uygun şartlar mevcuttur. İl nüfusumuzun %42'si kırsal alanda yaşamakta olup, iş gücümüzün yüzde 48'i tarım alanında istihdam edilmektedir" dedi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu ise; "Üniversitemiz TÜBİTAK'ın 2023 Üniversitelerin Alan Bazında Yetkinlik Analizi Raporu'na göre tarım alanındaki çalışmalarda 208 Türk üniversitesi içerisinde birinci sırada yer almıştır. Bu bağlamda hem Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültemizde hem de Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezimizde alana ilişkin yürüttüğümüz eğitim öğretim, bilim ve araştırma geliştirme çalışmalarının meyvelerini ulusal düzeyde elde ettiğimiz başarılarımızla toplamaya başladık. Yine bu çerçevede yürüttüğümüz çalışmalarımızın uygulamalarını ise Üniversitemizin bünyesindeki tarım uygulama alanlarımızda titizlikle gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda son iki yılda 940 dönüm araziyi Üniversitemizin tarım üretimine kazandırarak bilimsel araştırmalarımızı çok daha geniş bir sahada uyguluyoruz. Böylece Merkezimiz aracılığıyla bilimsel çalışmalarımızı tarımsal üretim ve teknoloji uygulamalarıyla katma değerli ürün çıktılarına dönüştürebiliyoruz. Üniversitemize ait tescilli NOHUTT markası altında satış ofisimizde tüketicilerle buluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği Genel Başkanı Rıza Yorulmaz da, "Kapitalizmin dayattığı daha çok tüketim, daha fazla kazanç, daha konforlu yaşam standartlarını değil kendi ahlaki değerlerimizin bize emrettiği helal kazanç, adaletli paylaşım ve ihtiyaç nispetinde tüketimi esas alıyoruz" diye konuştu.

2 gün sürecek olan çalıştayda, gıda temini ve güvenliği için tarımsal kuraklık tehdidi, hayvancılık ve mera, tarımda kırsal kalkınma ve yatırımları, tarımda dijital dönüşüm, tarımsal pazarlama ve sorunları ile gelecekteki tarımsal riskler konuları değerlendirilecek. - NİĞDE