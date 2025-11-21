Haberler

Niğde OSB'de Hafriyatlarla 40 Milyon Lira Tasarruf

Güncelleme:
Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde, fabrika parsellerinden çıkan hafriyatlar kullanılarak yapılan altyapı ve yol yapımı çalışmalarıyla yaklaşık 40 milyon lira tasarruf sağlandı. Hafriyat malzemeleri mobil konkasörle işlenerek doğaya zarar vermeden kullanılmaya devam ediliyor.

Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ), fabrika parsellerinden çıkan hafriyatlar yol yapımı ve altyapıda kullanılarak yaklaşık 40 milyon lira tasarruf sağlandı.

Osb'deki fabrika parsellerinden elde edilen ve mobil konkasörle işlenen 100 bin ton hafriyat, 4. tesviye alanında yapılan 15 kilometrelik yol ağı ile altyapı çalışmalarında kullanılıyor.

Hafriyatın doğaya bırakılmasını önleyerek çevresel riskleri de ortadan kaldırmayı amaçlayan çalışmayla yolların uzun ömürlü, sağlam ve ağır tonajlı araç trafiğine dayanıklı bir altyapıya kavuşması hedefleniyor.

Niğde OSB Müdürü Mahmut Peşin, AA muhabirine, son yıllarda tahsis edilen parsellerde girişimcilerin fabrika inşaatlarına devam ettiğini söyledi.

OSB'nin eğimli bir arazide olduğunu anlatan Peşin, fabrikaların yerleşimi için yapılan çalışmalar sonucunda ciddi bir hafriyat malzemesinin çıktığını ifade etti.

Çıkan hafriyatı incelediklerinde içerisindeki dağ kumu, mil ve agrega taşların kirli olmadığını ve sıkıştırılabilir özelliğinin iyi olduğunu tespit ettiklerini dile getiren Peşin, şöyle konuştu:

"Niğde OSB'de yıl başında altyapısına başladığımız 300 hektarlık 4. tesviye alanında 15 km uzunluğunda ve yaklaşık 185 bin metrekarelik yol ağımız var. Bu yol ağımızın tamamının düzenlemesi yapıldı. Yol hatları ortaya çıktıktan sonra da güzergahlarda sanayicilerimizin altyapı ihtiyacı olan elektrik, su, kanalizasyon, yağmur suyu ve doğal gaz hatları kazıldı. Bu hatların kazımı sonrasında ister istemez yollar bozulmakta. Dolguya hazır malzemeyle karayolları standardına göre 15 santimetre üst temel, 30 santimetre alt temel serilerek plentmiks temel malzemelerle sıkıştırılıp asfalta hazır hale getirilmesi gerekiyor."

OSB'den çıkan hafriyatlar doğayı kirletmiyor

Peşin, hafriyat malzemelerini inceledikten sonra mobil konkasör aracılığıyla kırıp alt temel malzemesine dönüştürdüklerini belirtti.

Hafriyat içerisindeki mil malzemeyi de konkasörle ayırdıklarını anlatan Peşin, şunları kaydetti:

"Bunları da altyapı işlemlerinde kullanıyoruz. Yaptığımız işlemle iki avantajlı ürün elde ediyoruz. Birisi altyapı gömleklemesinde kullanılan mil malzemesi, diğeri ise yollarımızın alt temelini oluşturacak plentmiks malzemesi oluşturuyoruz. Bu da Niğde OSB'nin yeşil OSB sertifikasyonunu destekleyen bir hareket. Çıkan hafriyatları herhangi bir yere döktüğümüzde doğayı kirletecek. Tarım alanı ise orayı, mera ise merayı öldürecek veya sanayi parsellerinde kullanım oranlarını azaltacak. Dolayısıyla atık olan bu malzemeyi geri dönüştürerek sıfır atık projesi kapsamında da yollarımıza alt temel malzemesi olarak kullanıyoruz."

"Sağlıklı bir altyapıyla sanayicilerimizi buluşturuyoruz"

Peşin, bu kapsamda altyapı ve yol yapım çalışmalarında yaklaşık 40 milyon lira tasarruf sağladıklarına dikkati çekerek "Dışarıdan plentmiks malzemesi satın alıp bunu asfaltlama makinesiyle serip sıkıştırmış olsaydık 55-60 milyon lira bütçemizden çıkacakken, şimdi maksimum 9 milyon lira gibi bir para ödeyerek bu malzemeyi plentmikse çeviriyoruz. Sağlıklı bir altyapıyla sanayicilerimizi buluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Ekonomi
Haberler.com
500
