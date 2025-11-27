Niğde'nin yerli patates ve barbunyası Migros raflarına taşınıyor

Yerli ürünlerin üretim ve satışına verdiği katkılara bir yenisini ekleyen Migros, Türkiye'nin tarım üssü Niğde'de yerli üretimin artırılması için bir çalışma başlattı.

Migros, yerli ürünlerin üretim ve satışına verdiği katkılara bir yenisini ekledi. Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden biri olan Niğde'de yerli patates ve yerli barbunya üretiminin artırılmasına destek veren marka, 'İyi Tarım' kriterlerine uygun şekilde üretilen bu ürünleri mağazalarıyla Türkiye'nin dört bir yanına ulaştıracak. Marka, Niğde Valiliği'nin koordinasyonunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, ZZEF ve GürAta ile bu çerçevede kapsamlı bir iş birliği protokolü gerçekleştirdi.

Bu iş birliğiyle marka, bölgedeki üreticilere alım garantisi, eğitim ve teknik destek sağlayarak hem yerli üretimi arttırmayı hem de tüketicilerin taze ve güvenilir ürünlere uygun fiyatla erişimini güçlendirmeyi hedefliyor. Proje, sürdürülebilir tarımı teşvik ederken, üretici küçük aile işletmelerine gelir istikrarı sağlayarak Niğde'nin tarımsal üretim kapasitesinin ulusal düzeyde değer bulmasına katkı sunacak.

"Niğde tarımda Türkiye'nin stratejik üssü konumunda"

Niğde'nin verimli toprakları ve güçlü üretim potansiyeli ile Türkiye tarımında stratejik bir üs konumunda olduğunu belirten Niğde Valisi Cahit Çelik, "İlimiz 974.6 ton ile Türkiye'nin patates üretiminde birinci sıradadır ve toplam üretimin de yaklaşık yüzde 16'sını tek başına karşılamaktadır. Patates Araştırma Enstitümüz, Türkiye'nin en fazla tescilli yerli patates çeşidine sahip kurumu konumundadır. Gerçekleştirdiğimiz iş birliği, yerli ve milli tohumlarımızla üretilen patateslerin üreticiden raflara güvenle ulaşmasını sağlayacak. Niğde'de doğan, milli Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirilen ve çiftçimizin alın teriyle büyüyen bu ürünlerin markanın raflarında tüketici ile buluşması hem üretici hem tüketici hem de ülkemiz ekonomisi açısından memnuniyet verici. Bu proje ile sürdürülebilir tarımı yaygınlaştırmayı, dışa bağımlılığı azaltmayı, yerli üretimi desteklemeyi ve Niğde'nin tarımsal değerlerini ulusal ölçekte görünür kılmayı hedefliyoruz. Yerli üretim güçlü Türkiye demektir. Bu anlayışla üretmeye, geliştirmeye ve ülkemize değer katmaya devam edeceğiz" dedi.

"Proje, Niğde'nin Türkiye'nin tarımsal stratejik merkezlerinden biri olma hedefini güçlendiriyor"

Bu iş birliğinin Niğde'nin tarımsal üretim gücünü artıran, yerli üreticiyi destekleyen ve ulusal ölçekte örnek teşkil eden büyük bir adım olduğunu belirten AK Parti Niğde Milletvekili Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, "Niğde'nin Türkiye'nin tarımsal stratejik merkezlerinden biri olma hedefini güçlendiren, üreticilerimize yeni pazar alanları kazandıran ve sürdürülebilir tarım uygulamalarına önemli katkılar sunan bir proje. Markanın yerli ürün alım garantisi, üreticilerimize yönelik eğitim ve teknik destek süreçleri bu ortak çalışmayı çok daha değerli kılıyor. Emek veren tüm kurum, kuruluş ve paydaşlara teşekkür ediyorum" dedi.

"2026 yılından itibaren Migros markalı ürünlerin tamamı yerli olacak"

Migros'un yerli üretimi ve yerli üreticiyi destekleme hamlesine her geçen gün yenisini eklediklerini belirten Migros Grubu Pazarlama Direktörü Cavit Metin, "Yerel üretimi güçlendirme çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. İthal edilen bakliyat, meyve ve sebzelerimizi kendi topraklarımızda, yerli tohumlarımızla yeniden ürettirmek için Türkiye'nin dört bir yanında çalışmalar yapıyoruz. 2026 yılında Migros markalı tüm ürünlerde tamamen yerli üretime geçmiş olacağız. 71 yıllık deneyimimizle Türkiye'nin en geniş çiftçi ve kooperatif ağıyla çalışan perakendecisiyiz. Niğde'de Valiliğimizin himayelerinde üretici ve kooperatiflerle hayata geçirdiğimiz iş birliği de bu kapsamda çok kıymetli. Patates ve barbunyada yerli üretimi artırıp, ithal ürüne ihtiyacı azaltarak yerel ürünlerin tarladan sofraya uzanan zincirde daha güçlü şekilde konumlandırılmasını hedefliyoruz" dedi.

"Uygun fiyatlı, sağlıklı ve güvenilir gıda tedarikini güvence altına alıyoruz"

Zzef Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Gürkan, "Yerel üreticilerimizin ürünlerinin, doğrudan organize perakende aracılığı ile tüketicilere ulaşması için danışmanlık veriyoruz. Bu projede bizlere destek veren başta Niğde Valiliğimize ve diğer proje paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Uygun fiyatlı, sağlıklı ve güvenilir gıdanın tedarikini güvence altına aldığımız, yerel üreticiyi destekleyen bu gibi projelerin yaygınlaşması için çalışmalarımıza devam edeceğiz"

"Niğde'deki proje ile yerli üretimin ve sürdürülebilir tarımın güçlenmesini sağlıyoruz"

GürAta Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu, "GürAta olarak yerel üreticilerin güçlenerek ulusal pazara entegre olması için onları birlikler ve kooperatifler altında örgütleyerek perakendecilerle bir araya getiriyoruz. Niğde Valiliği himayelerinde gerçekleşen bu kıymetli proje ile yerli üretimin ve sürdürülebilir tarımın güçlenmesine katkı sağlıyoruz. Yerelleşme projelerimiz hem üreticiye hem de tüketiciye sürdürülebilir fayda oluşturmak üzerine kurulu. Yerel üretimi ve üreticiyi destekleyen bu tür projelerin yaygınlaştırılması için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - NİĞDE